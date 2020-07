Air Jordan 1 High OG « Satin Snake » Revealed: Infos sur la sortie

L’Air Jordan 1 est sur le point d’obtenir deux matériaux haut de gamme sur la tige.

Jordan Brand cherche toujours à apporter des modifications à certaines de ses silhouettes les meilleures et les plus emblématiques. L’Air Jordan 1 semble toujours être en haut des tableaux d’expérimentation, en particulier en ce qui concerne les matériaux alternatifs. Par exemple, au fil des ans, Jumpman est passé du cuir au daim à la peau de serpent au satin. Le Jordan 1 a vu chacun de ces matériaux, et plus encore. Cependant, il est rare que Jordan Brand prenne deux matériaux haut de gamme et les combine. Eh bien, avec l’Air Jordan 1 High OG « Satin Snake », c’est sur le point de changer.

Dans les images officielles ci-dessous, vous pouvez voir que la chaussure présente une esthétique « Chicago », avec une peau de serpent placée sur le talon arrière noir et un swoosh Nike. De là, les superpositions et la languette reçoivent des matériaux en satin rouge qui donnent vraiment à la chaussure une petite secousse. Dans l’ensemble, c’est un modèle unique qui plaira certainement à toutes les sneakerheads.

Pour l’instant, ceux-ci seront en vente le 6 août pour 170 $ USD et ne seront disponibles que pour les femmes. Restez à l’écoute pour toute mise à jour concernant cette chaussure car nous serons sûrs de vous l’apporter. Aussi, faites-nous savoir si vous prévoyez d’acheter ces derniers.