Air Jordan 1 High OG “UNC To Chicago” Bientôt: Photos détaillées

Ce coloris est réservé aux femmes.



Jordan Brand est sur le point d’avoir une année énorme et l’Air Jordan 1 High OG va être une grande partie de cela. Chaque année, Jumpman nous bénit avec de nouveaux coloris dope de la sneaker et nous avons déjà vu divers teasers pour ce qu’ils ont en magasin. Au cours des derniers mois, l’une des chaussures qui a attiré notre attention est la Air Jordan 1 High OG «UNC to Chicago». Il s’agit d’une sneaker pour femme destinée à rendre hommage aux jours de Michael Jordan avec les Tar Heels et les Bulls.

Grâce à de nouvelles photos gracieuseté de @zsneakerheadz et @ upcycle.sneaks, nous avons maintenant une meilleure idée de leur apparence. Comme vous pouvez le voir, la sneaker a une base noire tandis que la zone des orteils est rouge Chicago. De là, le swoosh et le talon arrière Nike sont bleu Carolina. Une étiquette rouge et une semelle extérieure contribuent à ajouter au motif général de la chaussure. Si vous êtes dans l’histoire de MJ et que vous recherchez des baskets rouges et bleues, celles-ci seront certainement un excellent ajout à la collection.

Ceux-ci devraient baisser le 14 février pour 170 $ USD. Ils sortiront également dans les écoles primaires, préscolaires et les tout-petits.

.