Air Jordan 1 Low s’habille de motifs tropicaux: photos officielles

Les mois les plus chauds sont enfin à portée de main, ce qui signifie que les marques de baskets cherchent à abandonner certaines chaussures adaptées à l’occasion. Jordan Brand n’est pas différent et cherche à faire de la Air Jordan 1 Low l’une des silhouettes les plus chaudes de l’été, sans jeu de mots. Nous avons vu pas mal de coloris ces derniers temps et l’un de nos favoris est cette offre à motifs ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, la sneaker a une base blanche tandis que des superpositions beiges et un swoosh Nike jaune ajoutent un contraste bien nécessaire. De là, la zone des orteils et les panneaux latéraux sont remplis de motifs tropicaux, tels que des palmiers. C’est un look dope qui correspond définitivement à l’esthétique estivale de la sneaker. Pour ceux qui préfèrent le Jordan 1 bas de gamme aux modèles plus hauts, cela s’annonce comme un flic intelligent.

Selon Sneaker News, ceux-ci chuteront dans quelques mois pour le prix modique de 100 $ USD. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez et si vous prévoyez ou non de supprimer. Si vous cherchez des coups de pied prêts pour l’été, ceux-ci seront certainement une excellente option.

