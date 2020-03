Air Jordan 1 Mid fait peau neuve en mars: photos

March Madness est au coin de la rue et de l’orange pourrait être apportée aux festivités.



Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que le High OG, il y a quelque chose à dire sur la beauté de l’Air Jordan 1 Mid. La sneaker fonctionne avec presque toutes les tenues et il se trouve que c’est une alternative plus rentable au High OG susmentionné. Cela étant dit, Jordan Brand a livré divers coloris Mid au fil des ans et avec March Madness au coin de la rue, ils en ajoutent un autre.

Bien que ce ne soit pas un coloris officiel de March Madness, il pourrait certainement passer pour un basé sur le blocage de couleur. La zone des orteils, les panneaux latéraux et le talon arrière sont blancs tandis que les superpositions sont grises. Pendant ce temps, le swoosh et la manchette Nike sont orange. Lorsque vous assemblez ces couleurs, la chaussure ressemble à un PE pour le Texas Longhorns ou le Syracuse Orange.

Selon Sneaker News, vous pouvez vous attendre à ce que ces coups de pied chutent à un moment donné au cours des prochaines semaines. Si vous voulez vous habiller à temps pour March Madness, vous voudrez peut-être penser à les récupérer. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez et si vous prévoyez ou non de supprimer.

