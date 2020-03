Air Jordan 1 Mid reçoit un coloris de cuir verni vibrant: Photos

L’Air Jordan 1 Mid reçoit une forte dose d’accents de cuir brillant.



Si vous êtes un fan de l’Air Joran 1 High OG, vous aimez probablement l’Air Jordan 1 Mid, au moins dans une certaine mesure. La silhouette est un peu différente car elle ne remonte pas aussi haut que vos chevilles. Quoi qu’il en soit, c’est l’option parfaite pour ceux qui veulent les sensibilités de la mode de la Air Jordan 1, mais préfèrent quelque chose qui coûte beaucoup moins cher. Chaque année, Jumpman nous offre une tonne de nouveaux coloris et 2020 n’a pas été différent à cet égard.

La dernière Air Jordan 1 Mid à être révélée est cette offre en cuir verni qui se trouve ci-dessous. La sneaker a une base blanche tandis que les superpositions en cuir verni noir font leur chemin. De là, le talon arrière est rose tandis que le swoosh à l’extérieur est jaune. Pendant ce temps, le swoosh du côté médial est bleu. C’est une sneaker colorée qui plaira certainement à ceux qui veulent ajouter de la saveur à leur collection, juste à temps pour le printemps.

Selon Sneaker News, une date de sortie n’a pas encore été déterminée, alors soyez à l’affût de votre magasin de sneakers local. Est-ce quelque chose que vous fliceriez? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Image via NikeImage via NikeImage via NikeImage via Nike.