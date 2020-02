Air Jordan 1 “Pine Green” inspire la Mercedes G Wagon personnalisée

Mercedes G Wagon s’équipe dans un design “Pine Green” Air Jordan 1 avant la sortie très attendue des baskets.



Pour célébrer le lancement du coloris très attendu Air Jordan 1 Retro High OG “Pine Green”, la boutique de baskets suisse Titolo a conçu une Mercedes G Wagon personnalisée qui imite parfaitement la prochaine version. Le fouet en édition spéciale présente même des détails inspirés du cuir dégringolé sur les swooshes Nike ainsi que de fausses perforations sur la capuche en guise de clin d’œil à la zone des orteils AJ1.

Avant la chute du 29 février, ce Pine Green G Wagon sera dans les rues de la Suisse, donnant aux sneakerheads une chance d’entrer dans la tombola Titolo via le code QR visible sur la couverture de pneu de secours.

Titolo

Quant à la véritable Air Jordan 1 “Pine Green”, les coups de pied présentent le blocage de couleur familier vu sur des classiques comme les “Bred”, “Royal” et “Shadow” Air Jordan 1, avec des détails vert pin sur la zone des orteils, Nike swoosh, semelle extérieure et col de cheville contrastant avec la tige en cuir noir dégringolé. Les détails supplémentaires incluent un logo noir des ailes d’Air Jordan, une marque rouge “Nike Air” sur la languette, une semelle intermédiaire blanche et un ensemble supplémentaire de lacets rouges.

Découvrez tous les angles du G Wagon inspiré de la Air Jordan 1 ci-dessous, et cliquez ici pour voir de plus près le “Pine Green” AJ1 qui sortira à la fin de ce mois.

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo

Titolo.