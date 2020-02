Air Jordan 1 Retro High OG “Pine Green” ressemble à un must-have: nouvelles photos

Jordan Brand clôture le mois avec un AJ1 noir et vert.



Le mois de février de Jordan Brand est absolument empilé, avec une toute nouvelle Air Jordan 3 “Red Cement”, une collaboration Air Jordan 5 blanc cassé et la Air Jordan 10 “Wings” colorée – qui sortiront tous pendant le week-end All Star.

Pour clore le mois, une belle Air Jordan 1 Retro High OG “Pine Green” devrait être lancée le 29 février pour le prix de détail de 170 $. Selon la source de sneakers Zsneakerheadz, les 1 verts et noirs seront également disponibles dans les tailles d’école primaire au prix de 130 $.

Les coups de pied présentent le blocage de couleurs familier utilisé sur les classiques comme les Air Jordan 1 “Bred”, “Royal” et “Shadow”, avec des détails vert sapin sur la zone des orteils, le swoosh Nike, la semelle extérieure et le col de la cheville contrastant avec la tige en cuir noir tombé . Les détails supplémentaires incluent un logo noir des ailes d’Air Jordan, une marque rouge “Nike Air” sur la languette, une semelle intermédiaire blanche et un ensemble supplémentaire de lacets rouges.

Découvrez quelques images à pied supplémentaires ci-dessous et cliquez ici pour avoir un aperçu des 10 meilleurs coups de pied sortis en février.

