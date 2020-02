Air Jordan 10 “Steel” fait son retour comme un taquet de baseball: Photos

Une Air Jordan 10 emblématique est apportée au diamant.



Il y a eu des Jordans assez classiques au fil des ans. Bien que certains modèles soient plus populaires que d’autres, il ne fait aucun doute que certains des coloris sous-estimés ont besoin de leur juste part d’amour de temps en temps. L’un de ces joyaux sous-estimés est l’Air Jordan 10 “Steel”. Pour les non-initiés, la sneaker présente une tige blanche avec des reflets noirs et argentés perchés sur le dessus. Nous n’avons pas vu de rétro de cette chaussure depuis un certain temps, bien que maintenant, Jumpman arrive avec un taquet de baseball qui ressemble exactement au coloris susmentionné.

Dans les premières images ci-dessous, vous pouvez voir la palette de couleurs “Acier” dans son intégralité tandis que les pointes se dirigent vers le bas afin de créer une certaine traction. Dans l’ensemble, c’est un taquet assez cool et si vous avez besoin de chaussures pour la prochaine saison de baseball, ce sont une option fantastique.

Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie mais selon Sneaker News, ils devraient être supprimés dans les prochains mois. Après avoir vu ces informations de première main, faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez et si vous envisagez ou non de couper.

Image via US_11Image via US_11.