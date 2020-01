Air Jordan 13 “Playground” date de sortie révélée: photos détaillées

Ça va être intéressant.



En ce qui concerne les silhouettes Jordan sous-estimées, l’Air Jordan 13 me vient à l’esprit. C’est l’une de ces chaussures qui est négligée par de nombreuses sneakerheads malgré le fait qu’elle possède une tonne de superbes coloris. Maintenant que nous sommes en 2020, Jordan Brand est prêt à donner aux fans une forte dose de nouvelles chaussures et l’Air Jordan 13 en sera certainement une grande partie.

Jumpman commence l’année fort avec un nouveau coloris intéressant pour les écoles appelé “Playground”. Cette chaussure parle à l’imagination des enfants car elle présente une esthétique inadaptée. La base de la sneaker est en cuir blanc tandis que le bleu, le vert, l’orange, le jaune, le rouge et le violet peuvent être trouvés saupoudrés partout. Dans l’ensemble, c’est un look intéressant que nous n’avons pas exactement vu auparavant d’une Air Jordan 13. Si votre enfant a besoin de nouveaux coups de pied pour la nouvelle année, cela pourrait être une excellente option.

Selon Sneaker News, ceux-ci chuteront officiellement le 30 janvier pour un prix qui n’a pas encore été déterminé. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous prévoyez de les couper pour le petit dans votre vie.

