Air Jordan 13 “Starfish” rumeur pour l’année prochaine: First Look

L’Air Jordan 13 pourrait obtenir un nouveau coloris particulier l’année prochaine.



L’une des silhouettes Air Jordan les plus sous-estimées de tous les temps est la Air Jordan 13. La sneaker est sortie en 1998 et a livré de magnifiques coloris au fil des ans. Chaque année, le Jordan 13 reçoit un amour dont il a grand besoin grâce à des offres de dope qui vont du coloré au discret. Cette année verra le retour de la Air Jordan 13 “Flint” qui est une sneaker que les fans réclament depuis des années.

Selon l’initié sneaker Instagram, @zsneakerheadz, l’Air Jordan 13 recevra un tout nouveau coloris en 2021 appelé “Starfish”. Ce modèle a une tige à prédominance blanche tandis que “l’étoile de mer orange” apparaît sur la semelle intermédiaire, le garde-boue et le talon arrière. De là, le noir est placé sur la zone des orteils et remonte tout le long de la langue. Lorsque vous assemblez tous ces éléments, vous obtenez un coloris très propre qui plaira certainement aux fans purs et durs et aux consommateurs occasionnels.

Il est important de noter qu’il s’agit simplement d’un rendu Photoshop, alors restez à l’écoute pour les photos car nous vous les apporterons dès qu’elles seront disponibles. Pendant que nous attendons les mises à jour, faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez et si vous prévoyez ou non de supprimer.

