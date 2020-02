Air Jordan 3 “UNC” arraché à la sortie de mars: photos officielles

Air Jordan 3 sortira dans un coloris UNC Tar Heels juste à temps pour le tournoi annuel March Madness de la NCAA.



Pour célébrer le tournoi March Madness de la NCAA, Jordan Brand donne enfin aux sneakerheads la chance de posséder la populaire “UNC” Air Jordan 3. Les coups de pied de l’édition spéciale étaient à l’origine offerts exclusivement aux étudiants-athlètes Tar Heels, mais une version modifiée est maintenant prévue pour déposer le 7 mars.

Comme on le voit dans le dernier lot de photos posté par la source de sneakers @Zsneakerheadz, le prochain “UNC” 3s présente le texte “Heart & Soul” imprimé à l’envers derrière les langues.

Tout comme les UNC 3 exclusives au joueur, la version commerciale comprend des tiges en cuir blanc, dotées des détails imprimés d’éléphants classiques et des accents bleus UNC sur le garde-boue, la langue et le talon. Contrairement au PE Tar Heels, la version qui sortira le 7 mars ne comportera aucune marque UNC et optera plutôt pour un Jumpman bleu carolina sur la langue.

Regardez de plus près les photos détaillées ci-dessous et restez à l’écoute pour l’annonce officielle de Jordan Brand.

