Air Jordan 34 “Guo Ailun” PE devrait sortir

Jordan Brand prévoit de sortir une autre Air Jordan 34 accrocheuse en l’honneur de la star du basket-ball chinois Guo Ailun.



Jordan Brand a un autre coloris Air Jordan 34 dans les œuvres inspirées de la première star de basket-ball chinoise de la marque, Guo Ailun. Après la version épurée “Snow Leopard” qui a fait ses débuts à l’automne dernier, ce joint multicolore accrocheur est facilement l’un des coloris les plus cool à ce jour.

Comme on le voit sur les photos officielles qui ont récemment fait surface, l’Air Jordan 34 Guo Ailun PE est mise en évidence par des détails turquoise sur l’orteil, ainsi que des nuances de jaune et de rose autour de la langue et du talon, respectivement. Comme tous les Air Jordan 34, les coups de pied sont également équipés de logos de talon uniques – un Jumpman argent métallique sur la chaussure gauche et le logo “G / 6” d’Ailun sur la droite. Enfin, des caractères chinois sont estampés à l’intérieur de la langue, liant ensemble cette sneaker édition spéciale.

Jordan Brand n’a pas encore révélé quand nous pouvons nous attendre à la sortie de cette Air Jordan 34, mais nous vous tiendrons au courant de tout développement. Continuez à faire défiler pour les photos officielles de la Air Jordan 34 PE d’Ailun et cliquez ici pour prévisualiser le coloris vibrant “Infrarouge”.

