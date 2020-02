Air Jordan 34 x Fragment Collab Bientôt disponible: Meilleur look pour le moment

Cette collaboration va changer la donne.



Si vous êtes un fan de Jordan Brand, vous connaissez probablement Fragment Designs et Hiroshi Fujiwara qui est le chef de la marque. En 2014, Fragment et Jumpman se sont associés pour un coloris blanc, noir et bleu de l’Air Jordan 1 High OG qui reste l’une des meilleures collaborations de la marque. La chaussure se vend pour des milliers de dollars sur le marché de la revente et les sneakerheads attendent depuis une nouvelle collaboration Fragment x Jordan.

Maintenant, Fujiawara taquine une toute nouvelle collaboration avec Jumpman, cette fois sous la forme de l’Air Jordan 34. Le Jordan 34 a reçu des critiques élogieuses pour ses performances sur le terrain et maintenant que nous sommes en 2020, il obtient un toute une série de coloris. Fujiwara a publié un teaser la semaine dernière, mais récemment, il est venu avec un meilleur aperçu de la chaussure. Comme vous pouvez le voir, c’est un coloris similaire à la collaboration originale d’Air Jordan 1. Cela excitera certainement les sneakerheads pour ce qui est à venir, tant que cette chaussure sortira vraiment.

Restez à l’affût des mises à jour sur cette collaboration potentielle car nous serons sûrs de vous les apporter. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

.