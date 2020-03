Air Jordan 5 “Fire Red” revient ce mois-ci: Nouveaux détails

La “Fire Red” Air Jordan 5 revient aux détaillants sous forme OG en l’honneur du 30e anniversaire du jeu de 69 points de MJ.



La bien-aimée Air Jordan 5 “Fire Red” est de retour chez les détaillants ce mois-ci pour célébrer le 30e anniversaire du jour où Michael Jordan a suspendu 69 points contre les Cavaliers de Cleveland (28/03/1990).

Selon la source de sneakers @Zsneakerheadz, les Air Jordan 5 “Fire Red” devraient encore être lancées le 28 mars – et elles seront disponibles en tailles pour toute la famille. Les tailles pour hommes coûteraient 200 $, les tailles pour les écoles primaires, préscolaires et les tout-petits étant respectivement de 140 $, 80 $ et 60 $.

Nike n’a toujours pas révélé les images officielles, mais les photos qui ont été divulguées en ligne révèlent que les coups de pied emblématiques viendront habillés de cette tige en cuir blanc lisse et familier équipée de cette languette réfléchissante 3M gonflée, d’une semelle intermédiaire noire et de détails rouge feu partout, y compris la “Nike Air” classique sur le talon. Ce coloris particulier a fait ses débuts en 1990 et a été publié pour la dernière fois en 2013, bien que le rétro n’inclue pas la marque Nike Air.

Jetez un œil à quelques images supplémentaires dans le post IG intégré ci-dessous, et cliquez ici pour un aperçu de toutes les meilleures Air Jordans publiées ce mois-ci.

