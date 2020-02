Air Jordan 6 «Hare» sortira ce printemps: premier aperçu

Un tout nouveau “Hare” Air Jordan 6 serait vendu aux détaillants en avril, cette fois avec des détails réfléchissants 3M.



Jordan Brand propose différents coloris “Hare” qui sortiront ce printemps, notamment une Air Jordan 7 inspirée de Bugs Bunny ainsi qu’une nouvelle version de la Air Jordan 6. Comme le montre le post IG ci-dessous, cette dernière tirera apparemment des repères de conception de la “Hare” Air Jordan 7 qui a chuté en mai 2015.

Semblable à l’Air Jordan 7 “Hare” 2015, ainsi qu’à l’Air Jordan 6 “Hare Alternate” qui a suivi en 2017, le coloris 2020 présente une construction en cuir blanc équipée de détails gris sur les panneaux et la zone des orteils. Les coups de pied sont également mis en évidence par un certain nombre d’accents colorés, y compris le rouge sur la languette et la semelle extérieure, une serrure en dentelle d’inspiration carotte et la marque Air Jordan violette sur le talon. De plus, on pense que les baskets comporteront des détails réfléchissants 3M.

Jordan Brand n’a pas encore confirmé les détails de la sortie, mais la source de sneakers @Zsneakerheadz rapporte que le plus récent “Hare” Jordan 6 arrivera le 11 avril pour le prix de détail de 190 $.

