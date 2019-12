Aislinn Derbez découverte et heureuse

Découverte et heureuse Aislinn Derbez | Instagram

Aislinn Derbez est sur la plage et les rayons du soleil la réchauffent, mais elle découvre principalement parce qu'elle se sent heureuse avec son corps après avoir été mère il y a près de deux ans Kailani.

"Je pense qu'il y a trois ans je ne me sentais pas aussi à l'aise avec mon corps. Je n'avais fait que très peu d'exercice au cours des trois dernières années, car je me concentrais davantage sur mon processus de maternité et les ajustements hormonaux si extrêmes que je vivais ", a expliqué l'actrice et femme d'affaires.

"Beaucoup l'appellent la dépression post-partum, mais l'étiquetage n'aide pas beaucoup car c'est quelque chose de si naturel que la majorité arrive simplement à certains plus intensément que d'autres et il est urgent qu'elle soit normalisée ", a-t-il ajouté.

Pour célébrer qu'il est à nouveau satisfait de sa silhouette, il a partagé avec son 8,8 millions des followers sur Instagram une image élancée, mais aussi radieuse et faite.

"Maintenant, j'ai décidé de revenir vers moi, et la première étape la plus difficile (pour moi, haha) est l'exercice; pour moi, la motivation pour 'avoir un bon corps' n'a jamais été suffisante pour laisser l'œuf de côté", a-t-il avoué.

Avec de grands yeux clairs, 1,63 mètres de haut et 32 ans, la fille d'Eugenio Derbez n'a pas hésité à montrer ses attributs sur cette photo qui quelques heures après sa publication a dépassé les 384 mille likes.

"J'avais besoin d'une motivation plus profonde. En ces jours de voyage, j'ai fait du yoga, de la danse, de la course, de la marche, de la natation. Je pense qu'il y a trop d'options incroyables pour se déplacer (pas seulement la salle de gym)", a-t-il expliqué.

Une autre photo étonnante de @aintzaudaetaphoto Je pense qu'il y a 3 ans, je ne me sentais plus à l'aise avec mon corps. J'avais fait très peu d'exercice au cours des 3 dernières années parce que je me concentrais davantage sur mon processus de maternité et les ajustements hormonaux si extrêmes que je vivais (ce que beaucoup appellent la dépression post-partum, mais l'étiqueter ainsi n'aide pas beaucoup car il est si naturel que il arrive le plus simplement à certains plus intensément que d'autres et il est urgent qu'il soit normalisé). Mais maintenant, j'ai décidé de revenir vers moi, et la première étape la plus difficile (pour moi, haha) est l'exercice, pour moi, la motivation pour «avoir un bon corps» n'a jamais été suffisante pour laisser l'œuf de côté. J'avais besoin d'une motivation plus profonde. En ces jours de voyage, j'ai fait du yoga, de la danse, de la course, de la marche, de la natation, je pense qu'il y a trop d'options incroyables pour bouger (pas seulement la salle de gym) et la vérité est que le corps est très reconnaissant pour le mouvement. Et une fois que vous commencez, vous ne voulez plus le quitter. Comme @JaimeKohen me l'a dit l'autre jour pour atteindre un équilibre constant, nous avons besoin de 3 choses constantes: le mouvement physique, les moments de méditation ou d'introspection et la thérapie. Avec ces 3, nous sommes de l'autre côté.

Une publication partagée de (@aislinnderbez) le 19 décembre 2019 à 11:44 PST

"Comme @JaimeKohen me l'a dit l'autre jour, pour atteindre un équilibre constant, nous avons besoin de trois choses constantes: le mouvement physique, les moments de méditation ou d'introspection et de thérapie. Avec ces trois, nous sommes de l'autre côté", a expliqué la femme de Mauricio Ochmann.

