Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann, les rumeurs de séparation se déchaînent | Réforme

Est-ce que l’amour est fini?, Il y a ceux qui disent que le couple formé par Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann est en train de se séparer, ceci après qu’ils ne se soient pas vus ou aient montré leur amour sur les réseaux sociaux comme ils le faisaient normalement.

Bien qu’il ne puisse pas être déterminé comme un fait et ne puisse être qu’un changement dans les habitudes du couple, il y a ceux qui soulignent dans les réseaux sociaux que la fille de Eugenio Derbez et le bel acteur pourrait être séparé.

Selon les internautes, le couple n’a pas partagé d’image ensemble (seul ou accompagné de leur fille Kai) depuis décembre dernier, un fait qui a encore plus souligné le dernier jour de l’amour, le 14 février, où aucune manifestation d’affection n’était enregistrée les uns des autres dans les réseaux sociaux.

Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann sont considérés comme le couple parfait de l’émission, les deux sont beaux, réussis et ont tendance à être très amoureux l’un de l’autre, souvent dans leurs réseaux sociaux, ils pouvaient voir des photos ensemble et avec leur beau bébé profiter de moments très calmes ou de grandes aventures.

Le couple aime généralement voyager et découvrir de nouveaux endroits, en avoir un petit n’était pas du tout un obstacle pour sortir constamment et apparemment le petit Kai l’apprécie beaucoup.

Les adeptes des deux acteurs espèrent que tout n’est que spéculation et que le beau mariage continuera.

Les célébrités sont dans un excellent moment professionnel et il n’est pas surprenant que le petit Kailanni se retrouve sur le petit ou le grand écran.

