Aislinn Derbez, il pourrait y avoir une réconciliation avec Mauricio Ochmann

Le mariage par Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann il semble que ce soit fini Cependant, après l’anniversaire de la belle actrice, ses fans croient que cela pourrait conduire à une réconciliation.

Après cela, à travers une publication de la fille aînée de Eugenio Derbez tout le monde a été surpris parce qu’ils ne s’y attendaient pas.

Le couple ressemblait le mariage parfait parce que les deux ont toujours montré leur amour, soit à travers les réseaux sociaux, soit en public.

Le jour d’hier Aislinn C’était son anniversaire donc sa famille et ses amis n’ont pas hésité à commenter avec de belles images qu’ils partageaient sur leur Instagram respectif ou d’autres réseaux sociaux, et évidemment les félicitations du père de sa belle fille ne pouvaient pas manquer KailaniMauricio Ochmann qui est toujours son mari.

“Joyeux B-day à cette grande femme et mère aimante. Que ce soit une année incroyable @aislinnderbez Plein de choses mignonnes. Kai et moi célébrons et honorons votre vie, joyeux anniversaire !!” Félicitations Mauricio à Aislinn.

Plusieurs commentaires ont commencé à apparaître comme ils sont mignons ensemble et qu’ils les aiment aussi beaucoup, jusqu’à ce que finalement la réponse à la publication de sa femme actuelle apparaisse.

“awwwww graciaaaaasss !!! Je t’aime tellement toi et Kai !!”, réplique Aislinn dans le post d’Ochmann.

Malgré les problèmes qu’ils peuvent avoir en couple et le fait que leurs partisans et admirateurs les supplient de redevenir la famille parfaite Seuls, ils savent ce qui se passe derrière la porte et ils partageront sûrement la nouvelle de leur réconciliation ou de leur séparation définitive.

Bien que les deux aient déclaré avoir besoin de leur temps pour clarifier certains affaires de couple Les internautes sont impatients de savoir quelle sera la décision, en espérant que l’amour ne soit pas épuisé.

Tout le monde dit que ça passe très vite, pour moi dans ce cas le temps a été très mystérieux. Pour commencer, j’ai l’impression d’avoir grandi comme une décennie depuis votre naissance. Cela a changé ma perspective, ma concentration, mes goûts, mes priorités, tout. Vous m’avez réveillé pour devenir ce que je rêvais d’être, mais je ne savais pas comment. Je sens aussi que vous ne ressemblez pas à 2 ans, cette dernière année, c’est comme si vous aviez 2 ans et 3 ans, haha. et en même temps j’ai l’impression d’être tombée enceinte hier. Mon meilleur cadeau pour vous est de vous observer, de pouvoir respecter vos préférences, votre personnalité et vos goûts sans vous imposer les miens, de faire confiance à vos capacités et à votre sagesse et de me laisser guider par elles, c’est de vous fixer des limites saines, toujours en utilisant la communication comme le meilleur outil , c’est vous donner l’espace et le confinement pour que vous puissiez exprimer toutes sortes d’émotions et que vous sachiez que vous êtes en sécurité à la maison, c’est prendre soin de moi et comprendre que moi seul peux me donner ce dont j’ai besoin et que tout ce qui ne fait pas d’abord pour moi , Je ne pourrai pas vous le donner, peu importe mes efforts (c’est le plus complexe de tous) car je sais que mon plus grand héritage, au-delà de tout ce que j’ai l’intention de vous enseigner, sera mon exemple de vie. et qu’entre maman et papa, et à la maison, il y a toujours l’amour, le respect, la liberté, la communication et la patience.

Un message partagé de (@aislinnderbez) le 25 février 2020 à 7:32 PST

