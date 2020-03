Aislinn et Mauricio vendent leur maison, suscitent plus de soupçons quant à leur séparation

Aislinn et Mauricio vendent leur maison et suscitent plus de soupçons quant à leur séparation | Instagram

Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann ont trop été sous les projecteurs ces dernières semaines en raison de leur séparation présumée et une rumeur a récemment émergé selon laquelle ils ont vendu leur maison millionnaire, quelque chose qui a suscité plus de suspicion.

Le couple à travers leurs réseaux sociaux a communiqué à leurs followers ce qui se passait entre eux, affirmant que ce n’est qu’un séparation temporaire pour mettre de l’ordre dans vos sentiments.

Mais tout semble indiquer que les choses ne vont pas dans ce sens puisqu’ils ont récemment mis leur maison qui est située à Californie en vente.

Cela nous fait penser que les choses sont plus sérieuses qu’ils ne le semblaient, et que peut-être chacun veut se frayer un chemin à travers des endroits différents.

Beaucoup de gens pensaient que leur relation réellement avait fini pendant un certain temps puisque dans le programme qu’ils ont fait avec toute la famille Aislinn, il a laissé des messages indiquant que les choses allaient assez mal entre eux.

Un autre signe était des photos Mauricio a partagé avec sa partenaire Sandra Echeverría en se voyant très proches les uns des autres et les descriptions qu’il a utilisées étaient très aimantes, tout comme celles que Sandra avait publiées à l’époque.

Une autre chose qui a rendu tout le monde méfiant de leur séparation était que aucun des deux J’ai publié des photos où ils sont tous deux sortis, étant des mois avant de partager tout ce qu’ils ont fait ensemble, même dans leurs histoires de Instagram.

Tout semble indiquer que depuis le mois de novembre L’année dernière, le couple a décidé de vendre leur maison où ils vivaient pendant trois ans, selon le L.A Times.

A cette époque, la maison a été vendue par 195 milliers de dollars et il est situé dans Studio City à Los Angeles, en Californie.

Cette luxueuse maison a 258 pieds carrés ce qui en fait un grand manoir et demandez pourquoi ils veulent le vendre.

Le manoir comprend trois chambres et deux salles de bain, une très grande cuisine, une pièce cheminée en pierre empilée Et comme si cela ne suffisait pas, un grand jardin où jouait sa belle fille.

Actuellement la maison vendu dans 1 million de dollars 195 000, étant presque le double de ce qu’ils l’ont acquis.

Ce n’est pas tout, car il semble que les rumeurs de séparation se terminent, puisqu’apparemment ils ont vendu cette maison pour en acheter une bien meilleure.

Cela a été appris grâce à la journaliste Nelssie Carrillo, qui a partagé les images de la luxueuse maison qu’ils ont acquise à Sherman Oaks, en Californie.

