Aitana recrute «La Voz Kids» dans Antena 3

Depuis que nous l’avons découvert dans ‘OT 2017’, Aitana Ocaña n’a cessé d’enchaîner les succès et de se lancer dans de nouveaux défis professionnels. Après l’immense réception de “The Bad” avec Ana Guerra, il a commencé sa carrière solo avec l’album “Spoiler”, qu’il a présenté dans toute l’Espagne avec le Play Tour. Il a même osé faire ses débuts en tant qu’actrice dans “Skam Spain” et éditer le livre “L’encre de mes yeux”. Désormais, la Catalane franchit une nouvelle étape dans sa carrière et revient sur le petit écran. Et pas en tant que candidat …

Aitana en finale de ‘La Voz Kids’

Comme FormulaTV l’a appris exclusivement, Aitana sera un conseiller pour la deuxième édition de «La Voz Kids» dans Antena 3. Le chanteur conseillera David Bisbal dans la phase de combat de l’émission de talents musicaux, produite par Boomerang TV et Talpa Media, qui enregistre déjà ses nouvelles livraisons. Fait intéressant, les deux artistes ont fait leurs débuts à la télévision avec «Opération Triomphe» où ils étaient les seconds finalistes de leurs éditions respectives.

Ce n’est pas la première fois que le Catalan s’engage sur le plateau du programme, puisque a joué aux côtés de la jeune Aysha Bengoetxea, en chantant son single “Vous allez rester”, à la fin de l’édition précédente. Lors de cette visite, elle a été enthousiasmée par la réaction des entraîneurs et ouverte à faire partie de l’équipe. “Tu vas rester ou pas?”, A demandé Bisbal, à laquelle elle a répondu: “Si vous me quittez, je reste.”

Blas Cantó, conseiller de Vanesa Martín

Après la diffusion des premières éditions de «La Voz», «La Voz Kids» et «La Voz Senior» dans Antena 3, la chaîne reviendra avec nouvelles livraisons des différentes versions du format ‘The Voice’. Dans l’édition pour enfants, nous verrons David Bisbal, Vanesa Martín, Melendi et Rosario Flores comme entraîneurs. Comme le rapporte Bluper, Blas Cantó sera le conseiller de Martín, coïncidant dans le talent avec Aitana et deux autres artistes non confirmés Ils agiront en tant que conseillers.

Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco et Pablo López seront les entraîneurs de ‘La Voz’, tandis que Tini Stoessel, Carlos Rivera, Mala Rodríguez et Sebastián Yatra seront leurs conseillers. En outre, Miriam Rodríguez sera le cinquième entraîneur avec une phase propre exclusive dans Atresplayer Premium, tout comme FormulaTV a avancé. Enfin, ‘La Voz Senior’ aura David Bustamante, Antonio Orozco, Pastora Soler et Rosana comme entraîneurs et Álex Ubago, Pitingo, David DeMaría et Cami les conseilleront.

.