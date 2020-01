Ajusté! Greeicy Rendón a commencé la semaine en posant comme ça Regardez la photo!

Greeicy Rendón sait très bien occuper la première place dans les réseaux sociaux, grâce à chacun de ses coquins postaux qu’il poste sur son compte Instagram.

29 janvier 2020

L’interprète de la chanson thème “Destino” révèle chaque détail de sa vie personnelle, afin que les internautes ne manquent pas les détails de leurs journées de pause à la maison ou sur la plage.

Greeicy Il continue de surprendre ses fidèles disciples et un moyen de montrer sa gratitude pour tout l’amour qu’ils montrent est de montrer son corps extraordinaire en voyant bien plus de ses charmes.

Comme il l’a montré dans l’un de ses clichés, où il porte un bikini audacieux et petit, où en plus de montrer ses jambes toniques et de montrer sa silhouette sculpturale, il révèle l’énorme tatouage qu’il a sur son abdomen.

La carte postale a dépassé les 700 mille “likes” démontrant une fois de plus que l’actrice de “Vampire Girl” a un grand pouvoir dans les réseaux sociaux.

Émeute de Greeicy Instagram avec ses tatouages

Conscient de toute sa popularité grâce à ses fans, le couple de Mike Bay Il ne perd pas l’occasion de redonner le soutien reçu à ses partisans.

.