AKA Jane Roe fera ses débuts sur FX en tant que premier documentaire du réseau – / Film

En 1973, l’affaire historique Roe c. Wade a établi le précédent selon lequel le droit des femmes à un avortement est protégé par la Constitution américaine. Le demandeur au centre de cette affaire était Norma McCorvey, Mieux connu sous le pseudonyme légal «Jane Roe». Mais plus tard dans sa vie, McCorvey en aurait fait 180. Elle est devenue une ardente défenseure pro-vie, exprimant publiquement ses regrets et tentant même de demander à la Cour suprême d’annuler la décision avant sa mort en 2017. Alors, que s’est-il passé? C’est ce que le prochain documentaire FX AKA Jane Roe – la toute première fonctionnalité documentaire du réseau – tente de répondre.

Deadline rapporte que FX a acquis AKA Jane Roe comme son premier long métrage documentaire, fixant la première du film le 22 mai à 21 h HE / PT, avec une première en streaming le lendemain sur Hulu.

Réalisé par un cinéaste britannique Nick Sweeney, AKA Jane Roe suivra «l’histoire vraie de McCorvey dans la décision historique sur les droits à l’avortement», avec un accès sans précédent à McCorvey via une dernière série d’entretiens menés avant sa mort en 2017. McCorvey avait vécu une grande partie de sa vie dans un relatif anonymat suivant l’affaire historique, et ouvre son pivot de pro-choix à pro-vie dans ce qu’elle appelle ses «aveux de lit de mort».

L’AKA Jane Roe inspirera sûrement une tonne de controverse compte tenu de son sujet d’avortement encore stigmatisé, ainsi que de la figure centrale de McCorvey dont le cas était si essentiel pour le mouvement pro-choix, et dont la volte-face a longtemps intrigué beaucoup de gens. C’est pourquoi, je suppose, Sweeney a fait un documentaire à ce sujet. Alors que AKA Jane Roe marque la première acquisition de long métrage documentaire de FX, le film fait partie de l’intérêt continu du réseau pour la programmation non fictionnelle. FX est actuellement diffusé L’hebdomadaire, un docuseries produites avec le New York Times, et a plus de docuseries à venir, y compris L’animal le plus dangereux de tous, Outlaw: la saga d’Afeni et de Tupac Shakur, Un désert d’erreur, Fierté, Hip Hop Untold, et Les femmes dans la comédie.

AKA Jane Roe est produit par Sweeney, Kerstin Emhoff (XOXO), et Chiemi Karasawa (Amazing Grace). Découvrez l’affiche pour AKA Jane Roe ci-dessous.

