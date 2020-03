Akame ga Kill saison 2 est-il confirmé? Les fans veulent toujours plus d’action Night Raid! – HITC

Les amateurs d’anime sont toujours intéressés par Akame ga Kill saison 2, mais quelle est la probabilité qu’ils l’obtiennent?

Le manga occupe une place spéciale dans le cœur de tant de personnes.

Il existe un large éventail de titres emblématiques, notamment Dragon Ball, Attack on Titan, Naruto, Sailor Moon… la liste est longue.

Bien sûr, il y en avait beaucoup pour faire surface et attirer l’attention dans les années 2010, avec Akame ga Kill qui en est un excellent exemple. Le titre se traduit par «Akame Slashes!» et la série a été écrite par Takahiro et illustrée par Tetsuya Tashiro, arrivée pour la première fois en 2010.

Les lecteurs ont découvert le monde d’un jeune villageois du nom de Tatsumi, dont le voyage dans la capitale le voit tomber témoin de la corruption et de l’injustice qui sévissent dans la société. Là, il rejoint un groupe d’assassinat appelé Night Raid qui sert à rechercher et à rétablir l’ordre.

Il a gagné un public dévoué et a été adapté en tant qu’anime en 2014, mais d’autres épisodes sont-ils confirmés?

Akame ga Kill saison 2 est-il confirmé?

Non, la saison 2 d’Akame ga Kill reste à confirmer.

Cependant, il semble incroyablement improbable que les fans voient l’anime continuer pour un certain nombre de raisons.

Premièrement, la première saison s’est terminée en 2015, donc déjà, cela fait plus de cinq ans sans aucune nouvelle concrète de renouvellement.

Deuxièmement, si vous considérez le matériel source, le manga et l’anime se sont terminés de manière similaire, bien que le sort de certains personnages varie. D’un autre côté, il convient de noter qu’il existe un manga appelé Hinowa Ga Crush qui fait suite à Akame ga Kill, explorant certains des personnages. Donc, si vous avez envie de plus de temps avec eux, l’impression est la meilleure option pour le moment.

Étant donné qu’il y a plus de matériel défini après les événements explorés dans la série, il y a toujours la chance que nous puissions voir plus d’épisodes, mais en tenant compte de tout cela, il est certes mince.

Les fans appellent Akame ga Kill sur Twitter

Depuis quelque temps, les amoureux de l’anime se sont tournés vers Twitter pour faire leurs éloges et exprimer leurs souhaits pour une deuxième saison.

Certains sont optimistes, tandis que d’autres sont frustrés par la possibilité de ne pas continuer. Découvrez une sélection de tweets:

