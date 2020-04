“Akashinga: The Brave Ones” bientôt disponible pour National Geographic

Avec le Jour de la Terre à venir plus tard ce mois-ci, National Geographic Documentary Films a annoncé un nouveau court métrage documentaire, AKASHINGA: LES BRAVE ONES. Produit par James Cameron, triple lauréat d’un Oscar, et réalisé par Maria Wilhelm, directrice exécutive de l’Avatar Alliance Foundation, le film raconte l’histoire d’Akashinga, l’unité anti-braconnage entièrement féminine du Zimbabwe qui fait face aux braconniers et sauve faune. AKASHINGA: LES BRAVE ONES aura sa première mondiale au Festival EarthxFilm, qui se tiendra pratiquement du 22 au 27 avril pour célébrer le 50e anniversaire du Jour de la Terre.

Le court métrage documentaire est également une sélection officielle du Festival du film de Tribeca et sera diffusé sur National Geographic plus tard cette année dans 171 pays et 43 langues. Aucune version de Disney + n’a encore été confirmée.

Avec de nombreuses espèces clés de l’Afrique, y compris les éléphants, atteignant des niveaux proches de l’extinction, Akashinga est une arme radicale, nouvelle et très efficace contre le braconnage. Fondée par l’ancien soldat australien des forces spéciales et leader anti-braconnage Damien Mander, l’équipe de gardes exclusivement féminine, issue des victimes et des marginalisés, révolutionne la façon dont les animaux sont protégés et les communautés sont autonomisées – et la vie de ses membres est en train d’être transformé. L’approche innovante de Mander en matière de conservation nécessite l’adhésion de la communauté plutôt que des attaques armées contre les braconniers: si une communauté comprend les avantages économiques de la préservation des animaux, alors elle éliminera le braconnage sans lutte armée. Ce court métrage est une célébration du courage, de la conservation et de la pensée peu orthodoxe qui mènent à un changement positif massif.

Akashinga est plus crucial que jamais: à mesure que la crise pandémique mondiale COVID-19 fait grimper les salaires et que les ressources deviennent de plus en plus rares, la faune sauvage sera particulièrement vulnérable aux braconniers.

Le court métrage documentaire est produit par Kim Butts, Drew Pulley et Maria Wilhelm; il est produit par James Cameron.

