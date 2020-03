Akira a prédit que les Jeux olympiques de Tokyo seraient suspendus

Les choses deviennent bizarres avec Akira, le manga de science-fiction populaire des années 80. Quand il a été annoncé que les Jeux olympiques de 2020 auraient lieu à Tokyo, les fans de la série ont eu un flash-back soudain, comme si la scène leur était familière. Plus tard, nous avons appris qu’Akira, qui a lieu en 2020, a également localisé les Jeux Olympiques dans la capitale japonaise. Pour aggraver les choses récemment, quelqu’un a découvert que le manga lisait quelque chose qui pourrait être une prédiction du coronavirus. Maintenant le film aurait pu prévoir que les Jeux olympiques de Tokyo seraient retardés en raison de la pandémie de Covid-19.

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été retardés indéfiniment, comme l’a rapporté le Comité International Olympique. Les nouvelles semblaient imminentes avec la propagation du Covid-19 dans le monde, ce n’était donc pas une surprise. Ce qui dérange, c’est ce que quelqu’un a trouvé en regardant à nouveau le film Akira.

Dans une scène du film, on voit des graffitis annonçant les Jeux olympiques. Jusqu’à présent, tout est normal. Cependant, en y regardant de plus près, on lit dans l’annonce que la célébration sportive a été “annulée”. Cela a été commenté par @aitaikimochi sur Twitter:

“Je ne peux pas croire à quel point le film d’Akira précisait que les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 seraient reportés. Le graffiti sur le mur dit «annulé 中止», mais le mot «reporté» est 延期. C’est quand même assez proche… enfer .. »

Selon les graffitis, les Jeux olympiques ont été “annulés”, mais jusqu’à présent, ils n’ont été suspendus que jusqu’à nouvel ordre. Pourtant, la prédiction est suffisamment précise pour nous faire penser qu’Akira a beaucoup à dire sur cette 2020. Prédiction ou simple coïncidence, qu’en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.

