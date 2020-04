Akon défend 6ix9ine et déclare vouloir collaborer

Akon tend la main à 6ix9ine.

Alors que de nombreux membres de la communauté hip-hop se sont dissociés de Tekashi, Akon a étendu une branche d’olivier. S’adressant à DJ Whoo Kid sur Instagram Live, Akon a passionnément défendu le rappeur assiégé, qui a coopéré avec le gouvernement fédéral et repoussé les membres de son ancien gang, les Nine Trey Gangsta Bloods, en échange d’une réduction de peine.

“Il n’y a aucune raison pour qu’il ait été dans la position où il a mordu”, a-t-il déclaré. «Ses potes auraient dû prendre ça pour lui. Eux ni ** qui prétendent être de vrais Gs et tout ça, ils auraient dû prendre ça pour lui parce qu’il est le football. Vous protégez toujours le football. Vous ne mettez jamais l’artiste dans la position où il doit couvrir pour vous tous. “

Akon est allé plus loin en disant qu’il serait prêt à collaborer avec 6ix9ine. “Je suis une fonctionnalité sur ce disque. En fait, je suis sur le point d’appeler Tekashi en ce moment et de lui dire: «Yo T, que faisons-nous?», Je suis sur le point d’enregistrer. »

Il pense que leur chanson serait un succès juste en raison de l’intérêt suscité par l’affaire très médiatisée de Tekashi. «Ce record est probablement le record le plus chaud de l’année. Même si vous ne l’aimez pas, vous allez l’obtenir, le télécharger juste par curiosité. “

Il a ensuite exprimé sa sympathie pour le rappeur de 23 ans. «Croyez-moi, Tekashi a obtenu mon soutien. Nous devons leur enseigner. Nous ne pouvons pas simplement tirer un frère vers le bas quand il est à terre ou le frapper encore plus fort quand il est à terre. “

Depuis sa sortie de prison et le confinement à domicile plus tôt ce mois-ci, 6ix9ine travaille sur de la nouvelle musique dans le cadre de son contrat renouvelé avec 10K Projects. Il aurait installé un studio chez lui et enregistre des albums en anglais et en espagnol.