Al Pablo Alborán se joint à la campagne de soutien aux Péruviens touchés par friaje | Concerts | Spectacles

Lors du dernier concert qu’Alejandro Sanz a offert à Lima, l’interprète a démontré son amour pour le Pérou et les causes nobles en participant au défi #BonusTrash promu par la chanteuse péruvienne ANIA et qui vise à créer des couvertures pour les personnes touchées par le froid dans le Communauté de Vinchos (Ayacucho).

À l’instar de l’espagnol, son compatriote Pablo Alborán se joint également au défi. C’est ainsi que lors de son concert dans la capitale, ce 22 février, ils placeront 4 bacs de recyclage, et s’ils peuvent être remplis de bouteilles, Pablo Alborán chantera une chanson supplémentaire lors de son spectacle.

«Le plastique collecté sera converti en couvertures et remis aux personnes les plus démunies de Lima. Il y a quelques semaines, nous avons obtenu la participation d’Alejandro Sanz, et maintenant nous avons le soutien de Pablo Alborán. Et nous recherchons toujours plus d’artistes nationaux et internationaux pour rejoindre cette initiative. Nous espérons que tous ceux qui assisteront au concert ce 22 février déposeront leurs bouteilles dans les conteneurs indiqués pour soutenir cette cause », a expliqué ANIA, créatrice de cette campagne de solidarité.

Toutes les bouteilles seront livrées à la Fondation Angels of Hope, dirigée par Marisol Martinez. Ils seront chargés de collecter les bouteilles, de gérer la production des couvertures et de les livrer aux personnes les plus nécessiteuses de notre capitale.