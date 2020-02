Al Pacino en automne formidable embrasse le tapis rouge dans le BAFTA | Instagram

La remise des prix BAFTA a récemment été célébré mais l’acteur Al Pacino Il a subi un accident qui lui a fait embrasser le tapis rouge de l’événement important.

L’acteur de 79 ans qui a monté les escaliers vers le Royal Albert Hall, Londres, où s’est tenu le grand événement

C’était à une époque où acteur posé pour la presse mondiale du bras de sa petite amie Meital Dohan quand il a équilibré l’acteur a échoué et est tombé du grand lieu où s’est déroulé l’événement cinématographique.

Après l’accident, Meital de 40 l’a rapidement aidé à se lever avec son équipe. Quelques minutes plus tard, l’acteur a pris l’incident avec humour, leva les bras en l’air pour montrer qu’il allait bien.

Il a également continué à poser pour les caméras et a offert divers entrevues où il apparaît dans un costume à pois noir et blanc avec une cravate noire, avec un manteau bleu marine et des lunettes de soleil noires, tandis que son partenaire Meital Dohan portait une robe à imprimé contrastant noir et orange, avec un grand décolleté et une ouverture dans la jambe.

Il convient de mentionner que l’acteur Al Pacino Il a remporté des nominations en tant qu’acteur de soutien pour son rôle de Jimmy Hoffa dans The Irishman. Dans la même catégorie, il a affronté Brad Pitt, qui a de bonnes chances de gagner pour Once Upon A Time … A Hollywood, Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (The Two Popes) et Joe Pesci (The Irlandais)

44 ans se sont écoulés depuis Al Pacino a remporté un BAFTA pour sa performance dans Le parrain II.

Récemment, dans le film “The Irishman”, le même acteur a partagé les crédits avec Robert De Niro qui s’est dit très heureux de retravailler avec lui.

C’est super, ce qui se passe avec Robert, c’est qu’on peut tout faire. C’est le plaisir que j’ai de travailler avec lui. »

Il a également évoqué le processus numérique vieillissement que lui et ses coéquipiers ont vécu sur la bande nominée.

