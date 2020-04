Al Roker, de l’émission d’aujourd’hui, peut désormais ajouter le père de la mariée à sa liste de crédits

Al Roker du Today Show continue de rapporter depuis son domicile au milieu de la crise des coronavirus. En tant qu’homme météo du matin, co-animateur et journaliste de reportage, Roker a également essayé de jouer à tour de rôle avec Broadway et ses camées à la télévision et au cinéma.

Roker est un père de famille pratique, parlant souvent avec tendresse de ses trois enfants – les filles Courtney (d’un mariage précédent) et Leila, et son fils Nicholas avec sa femme Deborah Roberts d’ABC News. Le père de trois enfants a reçu des nouvelles très excitantes de son aîné au cours du week-end, partageant qu’il a un mariage à venir.

Al Roker du «Today Show» | Banque de photos Tyler Essary / NBC / NBCU via .

Al Roker rapporte la météo depuis son domicile

Présentant des informations depuis son domicile depuis la mi-mars en raison des directives de sécurité en vigueur lors de l’épidémie de COVID-19, Roker n’a pas raté un battement de son studio de fortune à la maison. Il a immédiatement donné des accessoires à son équipe Today pour le préparer à diffuser depuis le site distant.

«Notre équipe crack #techsupport à @nbcnews #fieldtransmission a équipé ma technologie, donc je diffuserai depuis la cuisine Roker / Roberts demain matin sur @todayshow et @ 3rdhourtoday», a-t-il publié sur Instagram le 16 mars.

Après avoir été exposé à un collègue qui travaille à la 3e heure d’aujourd’hui qui a été diagnostiqué avec un coronavirus à la mi-mars, Roker a décidé de s’auto-isoler par mesure de précaution et a partagé avec les téléspectateurs qu’il avait beaucoup d’aide pour passer à l’antenne depuis la maison.

“Une partie de l’équipe a vraiment diffusé la vôtre avec @todayshow weather @ 3rdhourtoday”, a publié la star Today sur Instagram. «Grâce à Don Tshounikas chez lui, @kathrynprociv est à @ 30rockefellerplaza et @brianvanaken à la maison. Je suis sur mon iPad, donc AUCUNE équipe @nbcnews n’est avec moi alors que je reste à la maison par précaution après une brève interaction avec l’un de nos producteurs qui s’est révélé positif. »

La fille de la star “Aujourd’hui” publie des nouvelles sur les fiançailles

La fille de Roker, Courtney, chef de formation et développeur de recettes pour l’entreprise d’appareils de cuisine Chefman, s’est rendue à Intstagram au cours du week-end pour annoncer son engagement avec son petit-ami Wes Laga, partageant que les deux avaient initialement prévu d’être dans la ville des lumières à cette époque.

“La vie vous emmène parfois dans une direction différente pour une raison”, Courtney a légendé la photo d’elle-même avec Laga montrant sa bague étincelante. «Nous aurions dû être à Paris, mais avec la façon dont le monde est en ce moment, il a été suspendu. Au lieu de cela, Wes m’a amené Paris avec la musique, les lumières et les photos en direct de la Tour Eiffel sur notre téléviseur. »

La future mariée a révélé sa réponse et a exprimé son dévouement à son fiancé dans son joyeux message. “J’ai dit oui à mon meilleur ami hier soir et je suis sur la lune!” Écrivit Courtney. «Merci Wes de faire de moi ton partenaire dans le crime pour la vie. Je t’aime.”

Al Roker partage les nouvelles

Parlant des fiançailles de sa fille lors de l’émission de ce matin, Roker a partagé que Laga avait pris la route traditionnelle et l’avait approché il y a environ un mois et demi pour lui demander la permission de proposer à Courtney. En attendant que sa fille fasse l’annonce initiale, la star de Today a ensuite partagé le titre heureux sur Instagram.

«J’attendais que ça passe, mais maintenant que c’est sur son insta, nous sommes tellement ravis que @djweslaga a demandé à @ouichefcourtney de l’épouser. #shesaidyes Ne pouvait pas être plus ravi pour ces deux-là », a déclaré l’homme météo.

Félicitations des collègues de Roker’s Today. “WOW !!!!!!!!” co-animatrice Savannah Guthrie a écrit.

“Incroyable!” L’ancre de la côte ouest Natalie Morales a posté, ajoutant “c’est tellement agréable d’avoir de bonnes nouvelles pendant cette période”. Willie Geist a commenté: «Félicitations, Courtney et Papa Al!»

“Whoohooo !!!!!” le correspondant météo Dylan Dreyer a applaudi, avec le co-animateur Carson Daly répondant, “Lezzz goooooo !!”

Aucune date de mariage n’a été fixée pour le moment, mais Roker et sa famille n’attendent pas pour célébrer la bonne nouvelle.