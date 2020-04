Aladdin – Revue rétro | À l’affiche Disney Plus

Disney prend la formule qui rend ses films de la Renaissance si populaires et nous montre un tout nouveau monde. En 1992, les Walt Disney Animation Studios ont adapté le conte d’Aladdin et l’ont transformé en l’un de ses tubes les plus appréciés. Le protagoniste sympathique, le méchant lisse et intelligent, la détresse compréhensible de la princesse et les célébrités incroyables qui se sont mobilisées pour fournir certaines des voix clés font de celui-ci un classique instantané.

Ceci est mon film Disney préféré absolu. Ma sœur a reçu “Aladdin” sur VHS une Pâques et, même si c’était la sienne, je pense que je l’ai regardé plus qu’elle. C’était navrant quand elle a déménagé et a pris la copie avec elle. L’animation était magnifique. L’histoire était facile à suivre. Et, il y avait tellement de voix reconnaissables.

Robin Williams est le maître de l’impression hystérique et ses talents brillent à la fois en tant que génie et marchand au début du film. Il se démarque dans tout ce qu’il fait et «Aladdin» ne fait pas exception. Il livre quelques-unes des meilleures répliques du film, beaucoup d’entre elles en faux-filet. Il est l’un des 5 meilleurs comédiens de tous les temps, à mon avis, et j’aurais aimé que Disney le traite mieux pour que nous puissions avoir plus de Robin Williams dans leurs films.

Gilbert Gottfried intervient en tant qu’Iago et offre la même performance qu’il fait toujours. C’est un poney à un tour, mais c’est une voix reconnaissable et son seul tour fonctionne pour Iago puisque vous n’êtes pas censé aimer son personnage en tant qu’acolyte du méchant. Son travail dans les suites est moins impressionnant, mais nous en reparlerons un autre jour.

Enfant des années 90, une grande partie de la télévision a été consacrée à regarder les sitcoms pour toute la famille sur ABC. Même enfant, j’ai immédiatement reconnu la voix d’Aladdin fournie par Scott Weigner, également connu sous le nom de Steve de «Full House». À l’époque, je ne savais pas que Disney possédait ABC, donc pour moi, c’était juste un lien entre deux de mes choses préférées qui me faisaient encore plus aimer les deux.

L’animation et la musique qui ont capté mon attention quand j’étais enfant me parlent encore en tant qu’adulte. J’adore le style d’animation dessiné à la main. C’est plus agréable pour moi que l’imagerie informatique d’aujourd’hui. Même si c’était évident à l’époque où se dirigeait l’animation, des films comme ceux de Disney Renaissance me donnent un sentiment de nostalgie pour cette animation 2D sans avoir à réutiliser les mêmes cellules que Disney a été obligé de faire pendant des périodes financières moins lucratives.

La partition est la troisième et finale d’un film Disney fourni par le duo incomparable de Howard Ashman et Alan Menken. Ils ont précédemment travaillé sur “La Petite Sirène” et “La Belle et la Bête”. Ashman est décédé en 1991 lors de la production. Il n’a jamais vu le produit fini. Mais ses contributions à la partition et à la bande originale résonnent encore aujourd’hui. Menken continuerait de travailler avec Disney et produirait de belles chansons en cours de route. Ashman et Menken, individuellement, étaient incroyables. Ensemble, ils étaient imparables. Tim Rice a rejoint l’équipe en tant que parolier après la mort d’Ashman et a aidé à inaugurer certaines des chansons les plus faciles à chanter. «Arabian Nights», «One Jump Ahead», «Friend Like Me» et «Prince Ali» sont tous merveilleux. Mais, celui qui les surmonte tous est le duo de «Un tout nouveau monde». Il reste la seule chanson Disney à remporter un Grammy pour la chanson de l’année.

Le film n’est pas sans défauts. C’est formel. Tous les films de Disney Renaissance sauf un suivent la même formule. Mais, cette formule a été produite coup sur coup entre 1989 et 1999. Cela n’allait pas durer éternellement, mais c’était exactement ce dont Disney avait besoin pour passer d’une grande entreprise à un mastodonte des médias.

L’éléphant évident dans la pièce avec ce film (à part Abu) est le traitement de Robin Williams par Disney. Disney a accepté de ne pas utiliser son nom ou son image dans le marketing et n’utiliserait pas son personnage pour plus de 25% de la publicité. À son tour, Williams a accepté de jouer dans le film pour 75 000 $ plutôt que son prix demandé habituel de 8 millions de dollars. Disney a utilisé des astuces créatives pour contourner ce problème. Ils ont utilisé la voix de Williams comme personnage de Génie pour des publicités et des liens de restauration rapide sans lui payer de supplément. Cela a créé une faille qui a conduit Williams à refuser de rejoindre le casting de la première suite, «Return of Jafar». Il accepterait de revenir dans le troisième film de la trilogie, “Aladdin et le roi des voleurs”, après que Disney se soit excusé publiquement. Chose intéressante, c’est l’homme qui a remplacé Jeffrey Katzenberg en tant que président du studio, Joe Roth, qui a ouvert la voie à un règlement des choses avec Williams. C’était ombragé et c’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles certaines personnes détestent absolument Disney.

Malgré les problèmes, j’aime toujours le film. J’adore la nostalgie. J’adore la joie que je ressens quand je la regarde. Ce que “La Petite Sirène”, “La Belle et la Bête”, “Le Roi Lion” ou même “Cendrillon” est pour certaines personnes, “Aladdin” est pour moi. Il sera difficile pour quoi que ce soit de dépasser ce film. Chaque fois que je le regarde, je suis de retour dans le salon de mon enfance, je le regarde à travers, puis je rembobine pour que je puisse le revoir. C’est mon préféré et ce sera toujours mon préféré.

Classement: 5 étoiles sur 5

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

