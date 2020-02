«ALADIN 2» EN PRODUCTION: Les mêmes acteurs et le même réalisateur reviennent

On s’attend à ce que Will Smith et le reste de la distribution reviennent, bien qu’il n’y ait aucun accord établi.

En 2019, l’action en direct d’Aladin ‘était l’un des films les plus appréciés et Disney a automatiquement recherché Guy Ritchie pour écrire une suite possible.

Disney a convoqué une salle d’écrivains l’été dernier pour générer des idées pour la suite. L’idée derrière le prochain épisode est inconnue, mais à un moment donné, le studio et les producteurs regardaient d’autres histoires de «Les mille et une nuits», la collection de contes folkloriques du Moyen-Orient qui a également des histoires comme «Ali Baba et les quarante voleurs »et même« Sinbad le Marin.

Dan Lin et Jonathan Eirich de Rideback, qui ont produit l’original “Two Popes” de Netlfix, produisent à nouveau. Ryan Halprin de Rideback sera le producteur exécutif.

Aladdin s’est rendu le week-end du Memorial Day et a collecté un énorme montant de 355 millions de dollars à l’échelle nationale et 1,05 milliard de dollars au box-office mondial.

