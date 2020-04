Alamo Drafthouse annonce une expérience de cinéma virtuel

La chaîne de cinéma de niche Alamo Drafthouse rejoint la liste des cinémas du monde entier qui cherchent à contourner les fermetures pandémiques avec une nouvelle expérience de cinéma virtuel intitulée «Alamo-at-Home», dans laquelle ils ont établi un partenariat avec les distributeurs indépendants Kino Lorber, Film Movement and Magnolia Pictures pour les projections numériques, selon Slash Film.

Aux côtés de l’American Genre Film Archive, l’Alamo apporte sa programmation exclusive Terror Tuesday et Weird Wednesday au programme Virtual Cinema, avec une expérience de projection en ligne comprenant du contenu avant le spectacle, des introductions et des discussions sur Birth.Movies.Death. Le premier débutera avec le classique culte de Hong Kong 1982 Horreur de mille-pattes de Keith Li, qui n’a jamais été officiellement diffusé sur vidéo à domicile aux États-Unis et sera projeté le 31 mars à 20 h. EST.

Mercredi bizarre débutera avec une restauration 4K de Godmonster of Indian Flats, un film monstre de la vieille école mettant en vedette un mouton toxique de huit pieds de haut qui détruit les stations-service, les politiciens tordus et terrorise les stoners, qui sera projeté le mercredi 8 avril.

“Le mardi de la terreur et le mercredi bizarre ne sont pas seulement des séries de films – ce sont des communautés, et même si nos portes de théâtre sont actuellement fermées, il est essentiel que nous continuions à favoriser ces communautés, car elles sont vraiment le cœur de l’Alamo Drafthouse», A déclaré Sarah Pitre, directrice principale de la programmation et des promotions, dans un communiqué.

L’expérience du cinéma virtuel alternera entre les projections de genre chaque semaine, avec des plans en cours pour d’autres projections à l’avenir et d’autres titres indépendants disponibles à regarder maintenant, y compris Bacurau, Extra ordinaire et corpus Christi.

Le cinéma virtuel d’Alamo-at-Home alternera entre Terror Tuesday et Weird Wednesday chaque semaine dans un avenir prévisible. Alors restez à l’écoute du Alamo Drafthouse sur Twitter, Facebook et Instagram pour plus de détails sur les projections à venir.

“Nos théâtres sont actuellement fermés, mais cela ne signifie pas que nos communautés doivent également rester fermées.», A déclaré le fondateur et PDG d’Alamo Drafthouse, Tim League, dans un communiqué. “Nous avons l’intention de nous abattre, de traverser cette tempête et de refaire surface de l’autre côté. Jusque-là, nous continuerons de travailler pour partager les films que nous aimons avec cette communauté et trouver des moyens de nous soutenir mutuellement.. “