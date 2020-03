Alamo Drafthouse Tommy Boy projections de film sont à venir / film

Les choses deviennent effrayantes en ce moment alors que le coronavirus se propage aux États-Unis. Bien qu’il soit probablement préférable de rester à la maison et de pratiquer la distanciation sociale pour ralentir la propagation de cette pandémie, les gens peuvent évidemment devenir un peu fous, et peut-être avez-vous besoin d’un petit soulagement comique de cette situation stressante. Alamo Drafthouse peut avoir une option pour vous.

Cette année marque le 25e anniversaire de Tommy Boy, et ce mois-ci, les sites d’Alamo Drafthouse (autres que les sites fermés de Brooklyn et de Yonkers à New York) organisent des projections spéciales de films du classique de la comédie de 1995 avec Chris Farley et David Spade. Découvrez ci-dessous les détails de la projection du film Alamo Drafthouse Tommy Boy.

Pour un petit retour en arrière, voici la bande-annonce de Tommy Boy:

Voici la description d’Alamo Drafthouse de leur soirée cinéma avec certains des gags amusants qu’ils ont prévus:

Sentez-vous comme si vous étiez en voyage avec Tommy et Richard lors de cette projection interactive pleine d’accessoires et de surprises que vous aimerez autant que Tommy aime porter des blazers de taille inappropriée.

À votre arrivée, nous vous fournirons des poppers à confettis que vous pourrez tirer lorsque Rob Lowe sera touché dans les billes, des M&M que vous ne voudrez probablement pas mettre sur votre tableau de bord, et même du parfum de pin au cas où vous en auriez besoin. se rafraîchir.

Rejoignez-nous pour les hijinks de cross-country, l’histoire étonnamment douce et les performances hilarantes alors que nous célébrons le 25e anniversaire de l’une de nos comédies préférées des années 90.

Vous devrez voir quels lieux accueilleront la soirée cinéma Alamo Drafthouse Tommy Boy en consultant le site Web de la chaîne de théâtre, d’autant plus que toutes les projections n’ont pas lieu les mêmes jours ou dans les mêmes plages horaires. Mais en général, ils se produisent pendant le reste du mois de mars.

Si vous devez être rassuré sur le fait qu’Alamo Drafthouse fait tout son possible pour ralentir la propagation des coronavirus, voici une liste de leurs mesures de nettoyage accrues pendant cette période:

Nous suivons de près les mises à jour quotidiennes et les recommandations du CDC.

Nous nettoyons les accoudoirs des sièges, les porte-gobelets et les tables pendant le nettoyage du théâtre avant chaque spectacle.

Des gants sont portés par tout le personnel pendant les nettoyages en salle et les tables de bus.

Chaque soir, notre équipe de nettoyage de fin de journée désinfecte toutes les surfaces en contact avec les mains dans les zones accessibles aux clients (accoudoirs, tables, poignées de porte, comptoirs, garde-corps, bancs, cabines, robinets).

En plus du nettoyage en profondeur nocturne, nos théâtres augmentent la fréquence de nettoyage et de désinfection de toutes les zones à fort trafic tout au long de la journée. Les poignées de porte et les comptoirs de billetterie sont désinfectés à une cadence de toutes les 30 minutes pendant les heures d’ouverture.

Sur cette note, nous avons recyclé l’ensemble de notre personnel au lavage des mains approfondi et fréquent – front, dos, poignets, entre les doigts – avec du savon et de l’eau pendant au moins vingt secondes à chaque fois

Il a également été demandé aux employés de ne jamais venir au travail en cas de fièvre ou de symptômes de coronavirus.

