Alan Harris, qui a joué Bossk dans The Empire Strikes Back, est décédé / Film

Guerres des étoiles les fans connaissent presque tous ceux qui ont joué le rôle le plus mineur dans la trilogie originale, même ceux cachés derrière les casques, les masques et le maquillage. Acteur Alan Harris a eu la chance de jouer une variété de rôles à travers Star Wars: Un nouvel espoir, l’Empire contre-attaque, et Le retour des Jedi, et il a même fait partie intégrante de la création de certains des accessoires les plus emblématiques de la trilogie. Malheureusement, Alan Harris est décédé à 81 ans après une longue bataille contre le cancer, mais nous nous souvenons de ses contributions à Star Wars ci-dessous.

Imperial Signings, une organisation spécialisée dans les autographes lors de congrès au Royaume-Uni, a publié un article sur le décès d’Alan Harris sur Facebook. Bien que Harris ait eu diverses complications de santé ces dernières années, il a encore assisté à de nombreuses conventions, pris des photos avec d’innombrables fans et signé des autographes sans fin pour les fans de Star Wars les plus hardcore. Alors qui est-il?

Le rôle le plus célèbre d’Alan Harris dans la trilogie Star Wars était d’être l’homme sous le masque du chasseur de primes semblable à un lézard connu sous le nom de Bossk dans The Empire Strikes Back. Le personnage apparaît dans la lignée des chasseurs de primes avec Dengar, 4-LOM, Zuckuss, IG-88 et Boba Fett (qui auraient tous été dans le film mis au rebut en se concentrant sur le personnage mandalorien). Curieusement, Harris a joué un rôle clé dans la création de ce dernier chasseur de primes bien-aimé.

Comme nous le savons, Jeremy Bulloch portait l’armure de Boba Fett dans le film. Mais ce que vous savez peut-être, c’est que Harris était le corps utilisé pour mouler les pièces du costume de Boba Fett. Vous pouvez même trouver des photos de lui en ligne portant l’armure blanche prototype avant qu’elle ne soit peinte pour apparaître comme on le voit dans The Empire Strikes Back. Et ce n’est pas le seul accessoire que Harris a aidé à créer. Harris a également été utilisé comme corps pour créer le moule pour Han Solo congelé dans de la carbonite.

Au-delà de son travail dans les coulisses et sous les masques, Harris a eu plusieurs apparitions où son visage pouvait être vu. Dans A New Hope, Harris faisait partie de l’escorte rebelle de la princesse Leia, dans Empire Strikes Back, il décrivait un soldat rebelle sur Hoth, sans parler d’un Stormtrooper, et dans Return of the Jedi, il agissait comme remplaçant de C-3PO et jouait un Stormtrooper.

Mais c’est dans The Empire Strikes Back que les contributions les plus importantes de Harris se réunissent en une seule scène. Au cours de la scène où Boba Fett accompagne Han Solo en carbonite vers son navire sur Bespin, Harris a joué l’un des deux membres du Bespin Wing Guard chargé d’escorter le chasseur de primes et son prix. Donc, d’un seul coup, vous pouvez voir le visage de Harris ainsi que les deux accessoires emblématiques qu’il avait une main (ou plutôt un corps) à fabriquer.

En dehors de Star Wars, Alan Harris était un supplément fiable sur de nombreux plateaux de cinéma et de télévision. Il a joué une variété de rôles dans la série Espace: 1999 (vu ci-dessus à gauche), ainsi que jouer un général dans Flash Gordon, un homme sur le toit du Daily Planet à Superman: le filmet une danseuse de salon Le brillant.

Nos pensées vont aux amis et à la famille d’Alan Harris en ce moment. Repose en paix, monsieur.

