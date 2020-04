Alan Menken composera de nouvelles chansons pour la série Prequel Disney + “Beauty And The Beast”

Récemment, une nouvelle série d’action en direct de Beauty and the Beast mettant en vedette Gaston et LeFou, a été révélée venir à Disney +.

Dans une récente interview avec Young Artists of America, Alan Menken a confirmé qu’il travaille sur de nouvelles chansons pour le spectacle.

Alan Menken est à l’origine de certains des films classiques les plus populaires de Disney tels que Aladdin, La Petite Sirène, Tangled et le film d’animation original, Beauty and the Beast.

La série se composera de 6 épisodes et verra à la fois Josh Gad et Luke Evans, revenir sous le nom de LeFou et Gaston. Il a été créé par Eddy Kitsis et Adam Horowitz, qui ont précédemment créé Once Upon a Time and Lost. Le spectacle racontera l’histoire d’origine de Gaston et LeFou.

Avez-vous hâte de découvrir la nouvelle série prequel de Beauty and the Beast

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.