Alan Menken Crafting Music for Disney + Beauty and the Beast Prequel

Alan Menken crée de la musique pour Disney + Beauty and the Beast prequel

Alan Menken a une relation historique avec Disney depuis plus de 30 ans maintenant et après avoir développé de la musique pour l’original La belle et la Bête avec Howard Ashman et pour le remake de 2017 avec Tim Rice, il a révélé dans une vidéo Young Artists of America qu’il reviendrait à la musique artisanale pour la prochaine série prequel de Disney + centrée sur Gaston et LeFou. La conversation de Menken avec l’organisation des arts du spectacle, dans laquelle il révèle également qu’il travaille actuellement sur la musique pour le très attendu Désabusé, Peut être consulté dans le lecteur ci-dessous! (Via Slash Film)

CONNEXES: Disney + Developing Beauty and the Beast Prequel Series

La série, qui est écrite par Il était une fois Les créateurs Eddy Kitsis et Adam Horowitz seront un événement musical en série limitée de six épisodes avec le compositeur Alan Menken également en pourparlers pour revenir à la musique artisanale de la série. Le projet est actuellement en cours de développement, sans aucune autre étoile actuellement attachée, mais des sources signalent qu’il existe une possibilité qu’ils puissent apparaître dans des spots invités.

Horowitz et Kitsis vont s’associer à Gad pour servir de showrunners sur la série, le trio écrivant les six scripts et la production exécutive aux côtés d’Evans, tandis que ABC Signature Studios finance le projet. Des sources rapportent que le concept de la préquelle est venu de Gad, Kitsis et Horowitz travaillant ensemble sur la mise au rebut Les Muppets vivent un autre jour, une série limitée de huit épisodes pour le service de streaming qui aurait lieu après les événements de Les Muppets prennent Manhattan. Peu de temps après que les trois ont quitté la série, les discussions sur ce nouveau projet auraient commencé.

Cette série préquelle marquera la deuxième extension d’un remake de Disney en direct pour le service de streaming en tant que film dérivé axé sur le prince Anders de Billy Magnussen de l’an dernier. Aladdin est en cours de développement, tandis que les redémarrages de Les canards puissants et Turner et Hooch sont également en développement.

CONNEXES: Disney + fait revivre la famille fière avec une distribution de voix originale

La belle et la Bête stars Emma Watson comme Belle; Dan Stevens comme la bête; Luke Evans comme Gaston, le beau villageois peu profond qui courtise Belle; Oscarisé Kevin Kline dans le rôle de Maurice, le père excentrique mais aimable de Belle; et Josh Gad comme Lefou, l’aide de camp de Gaston qui souffre depuis longtemps. Le film présente également Ewan McGregor comme Lumière, Gugu Mbatha-Raw comme Plumette, Ian McKellen comme Cogsworth, Stanley Tucci comme Cadenza, Audra McDonald comme Garderobe et Emma Thompson comme Mme Potts.

Réalisé par Bill Condon et basé sur le film d’animation de 1991, le remake a été produit par David Hoberman et Todd Lieberman de Mandeville Films avec le compositeur à huit reprises Alan Menken, qui a remporté deux Oscars (Meilleure musique originale et meilleure chanson) pour le film d’animation de 1991, fournissant la partition, qui comprenait de nouveaux enregistrements des chansons originales écrites par Menken et Howard Ashman, ainsi que plusieurs nouvelles chansons écrites par Menken et le triple oscarisé Tim Rice.

Bill Condon’s La belle et la Bête est sorti en salles en mars 2017 pour recevoir des critiques généralement positives de la part des critiques et du public, qui a salué les effets visuels et la fidélité à l’original tout en recevant quelques critiques pour son manque de faire quoi que ce soit de nouveau avec le matériel. Il a continué à être un succès au box-office majeur, totalisant plus de 1,25 milliard de dollars dans le monde sur un budget de production estimé entre 160 et 255 millions de dollars.

[Gallery not found]