Alanis Morissette pose l’allaitement de son bébé

Chanteur canadien Alanis Morissette Elle a accepté de poser l’allaitement maternel de son troisième enfant sur la couverture du magazine Santé et a expliqué ses raisons.

L’auteure-compositrice-interprète est convaincue qu’elle aime les femmes, en particulier celles qui ont été mères à cette époque.

“J’aime les femmes et nous sommes à une époque où les mères donnent tout au maximum”,

Ainsi dit Alanis Morissette à la publication populaire américaine sur le style de vie

Voir ce post sur Instagram

«Je me rends compte que plus je partage de façon vulnérable, cela facilite la vie. je me sens plus connecté avec d’autres êtres humains. les humains m’ont toujours paru dangereux. je remarque, cependant, que lorsque je partage ma honte avec un auditeur sans jugement .. la vie semble plus sûre. cela me tue… que la réponse va plus loin vers les personnes sûres de ma vie. » @healthmagazine #angelwinter

Un post partagé par Alanis Morissette (@alanis) le 7 avril 2020 à 17h54 PDT

DÉJÀ VU: Ximena Sariñana lance l’initiative #Voveremosatocar

Dans l’interview qui accompagne la couverture, la chanteuse a partagé qu’elle avait souffert de dépression post-partum après la naissance de ses enfants.

npq

Le post Alanis Morissette pose l’allaitement maternel de son bébé est apparu en premier sur Siete24.