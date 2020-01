Alayah est-il réellement un psychopathe?

L’épisode d’hier soir de The Bachelor était plein de drames. Mais, est-ce que quelqu’un est surpris?

En venant de Champagnegate, il est difficile de croire que les femmes pourraient élever leur niveau de mesquinerie, mais nous y voilà. Entre l’enregistrement des épisodes deux et trois de la saison, les femmes ont décidé qu’Alayah Benavidez était l’ennemi public numéro un et que Peter Weber devait être sauvé d’elle.

Alayah Benavidez | John Fleenor / ABC via .

Maintenant, cela se produit à peu près à chaque saison de The Bachelor et de The Bachelorette. Un méchant émerge et le reste des concurrents avertissent le plomb à leur sujet. Mais cela se produit généralement après que le méchant a fait quelque chose de mal. Benavidez était assez absente des deux premiers épisodes de la série, donc le groupe qui l’attaquait semblait sortir de nulle part, ce qui a amené les fans à se demander si l’ancienne reine du concours était vraiment aussi mauvaise que le reste des femmes le disaient.

Les femmes accusent Alayah d’être calculée

Au début de l’épisode, Benavidez a fait l’erreur de dire à Sydney Hightower qu’elle avait du mal à désactiver sa personnalité de reconstitution historique. Ce que Sydney a pris pour signifier que Benavidez était fausse dans tous les aspects de sa vie. Il devint alors la seule mission de Hightower de faire sortir Benavidez.

Lors d’un rendez-vous en groupe, Hightower a pris Weber de côté et lui a dit qu’elle pensait que Benavidez mettait les caméras. Weber était bouleversée et a demandé à Hightower de répéter ce qu’elle avait dit devant tout le groupe.

Benavidez a évidemment essayé de vider son nom en prétendant être réelle et authentique, mais Weber n’était pas convaincu.

Plus tard, Weber a demandé à toutes les femmes ce qu’elles pensaient de Benavidez et la plupart d’entre elles ont convenu qu’elle jouait sa personnalité pour les caméras. Mais le clou sur le cercueil de la reine du concours est venu lorsque Victoria Paul a accusé Benavidez de lui avoir dit de mentir aux producteurs au sujet de se connaître avant le début du tournage.

Benavidez est-il réellement faux?

Parce que nous n’avions pas vu beaucoup de Benavidez avant cette semaine, il est difficile de savoir si elle est en fait aussi fausse que le reste des femmes. Bien que tout ce qui mentait aux producteurs ne l’ait pas peinte sous le meilleur jour.

Elle a affirmé avoir dit à Paul de ne pas mentionner de la connaître afin qu’ils ne soient pas disqualifiés de participer à l’émission. Ce raisonnement n’a absolument aucun sens, car le baccalauréat a eu plusieurs femmes qui se connaissaient avant la compétition lors des saisons précédentes. La saison dernière, Hannah Brown et Caelynn Miller-Keyes ont toutes deux concouru pour le cœur de Colton Underwood et sont allées assez loin, malgré des problèmes les uns avec les autres depuis leurs jours de concours. Donc, Benavidez aurait pu saisir des pailles avec celle-là.

Alayah revient

Dans les avant-premières de la semaine prochaine, nous voyons Benavidez revenir dans la série après avoir été éliminé et les choses semblent s’énerver.

Mais Chris Harrison nous a mis en garde contre Benavidez avant même le début de la saison.

“Peut-être que le tour de montagnes russes le plus sauvage de toute la saison entoure Alayah”, a-t-il déclaré lors de la présentation des femmes de la saison. “La controverse, l’émotion, quelque chose que nous n’avions jamais eu auparavant dans la série, l’histoire de la série, arrive à Alayah.”

Donc, nous devrons attendre et voir si Benavidez mérite vraiment tout le flack qu’elle reçoit du reste des femmes ou non.