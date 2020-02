Albert Barranco, Iván González et Itzan Escamilla, nouveaux affectés par l’affaire Cantora

Fin novembre 2019, on a découvert qu’un faux utilisateur nommé Cantora avait supplanté le mannequin russe Victoria Perusheva pendant des années, profitant de l’image de la jeune femme pour contacter différentes célébrités. La personne derrière ce scandale a ensuite partagé quelques audios de l’acteur Miguel Ángel Silvestre, ce qui a fait sensation dans les réseaux sociaux et dans les médias.. Le protagoniste de «Dans le couloir de la mort», loin de le nier, a préféré le prendre avec humour et avouer qu’il était tombé dans le piège.

Albert Barranco, Iván González et Itzan Escamilla

Depuis lors, on ne savait pas grand-chose sur l’événement, au cours duquel il était accusé d’être à l’origine du projet de loi à Ishmael, examinateur d’Andrea Janeiro, la fille de Belén Esteban. Maintenant un autre compte Twitter a publié de nouvelles preuves qui impliqueraient plus de victimes de l’affaire Cantora, bien que l’utilisateur ait assuré que ces informations avaient été reçues de troisièmes sources: “Cet après-midi, j’ai écrit sur Twitter une personne anonyme me disant qu’il a de nouvelles conversations avec des célébrités”, a expliqué le compte actuellement suspendu.

Des conversations privées d’acteurs, de collaborateurs d’émissions de télévision et d’autres contenus audio Silvestre ont été révélées en 2018. Les nouveaux acteurs sont Itzan Escamilla, acteur de «Elite», les tronistes de «Femmes et hommes et vice versa» Albert Barranco et Iván González et même le footballeur Munir El Haddadi. Tous se joignent à la longue liste des personnes touchées avec Alejandro Albalá ou Suso Álvarez, dont les captures précédentes ont été prises où vous pouvez voir les conversations qu’ils ont eues avec le présumé modèle russe.

Albert Barranco, confirmé pour ‘Survivors 2020’

Pendant ce temps, la prochaine édition de «Survivors» finalise ses signatures et il y a beaucoup de noms qui sonnent comme des participants possibles au programme. Albert Barranco a été le premier concurrent confirmé. La tronista «Femmes et hommes et vice versa» était sur le point d’avoir quelque chose avec Violeta Mangriñán, qui pourrait retourner sur l’île après avoir quitté la dernière édition en raison de problèmes de santé.

