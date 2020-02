Albert Barranco, premier concurrent confirmé

L’aventure est sur le point de commencer dans Telecinco. ‘Survivors 2020’ a déjà commencé le compte à rebours de sa première imminente après la fin de ‘The Island of Temptations’ et ‘The Time of Discount’, les deux réalité montre que Mediaset a jusqu’à présent. C’est pourquoi nous avons déjà commencé à découvrir les noms des premiers visages connus qui s’ajoutent à l’aventure que BulldogTV produit pour Telecinco, Cuatro et Mitele Plus, les trois fenêtres qui offriront la nouvelle édition de l’aventure de réalité. Ce mercredi 5 février l’identité du premier participant de «Femmes et hommes et vice versa» a été révélée.

Albert Barranco dans ‘Femmes et hommes et vice versa’

La rencontre montre que le producteur partage avec «Survivors» a été le lieu choisi pour annoncer que Albert Barranco est le premier concurrent confirmé de l’édition. Le nouveau Robinson rejoint l’espace et le fait après avoir acquis une renommée après avoir été prétendant au programme, puis tronista. Le garçon a été un visage régulier dans les formats Mediaset Je sais qu’il a été associé à des visages connus sous le nom de Gloria Camila ou Oriana Marzoli. De plus, il est responsable du «Canyoning», sa propre chaîne sur la plateforme vidéo Mediaset España.

Retrouvailles avec Violeta?

Sa signature pour l’espace n’est pas surprenante et est que ses comptes en attente avec Violeta Mangriñán pourraient s’installer dans l’aventure de la réalité. Elle était son prétendant dans «Femmes et hommes et vice versa» et il est indéniable que ce qu’ils avaient ne s’est pas bien terminé. Le Honduras pourrait être l’endroit idéal pour se réconcilier et c’est que la fille a sa place garantie puisqu’elle a dû quitter la dernière édition par prescription médicale et a été promise de revenir un an plus tard. Si vous acceptez le défi, les deux vivront une aventure beaucoup plus émotionnelle qu’ils ne le pensaient au départ.

Rocío Flores, le prochain à confirmer?

Albert Barranco est la seule confirmation qui se produit le mercredi 5 février et que «Save me banana» dévoilera l’identité du deuxième concurrent de la nouvelle édition de «Survivors». Après les indices donnés, tout indique que Rocío Flores, fille de Rocío Carrasco et Antonio David Flores, sera celle annoncée. Après sa première sur petit écran dans ‘GH VIP 7’ défendant son père, la fille “devient indépendante” et sera le véritable protagoniste de son aventure. Il le fera de façon prévisible avec Hugo Sierra, vainqueur de «GH Revolution» et Helena Rodríguez, mère d’Adara Molinero, parmi tant d’autres.

