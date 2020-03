Albert Uderzo, créateur légendaire de “Astérix”, décède à 92 ans

Le dessinateur Albert Uderzo, l’un des parents des bandes dessinées Astérix et Obélix, est décédé à l’âge de 92 ans, comme le rapporte l’.. “Albert Uderzo est décédé en dormant dans sa maison de Neuilly d’une crise cardiaque non lié au coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines “, ont indiqué des sources familiales à l’agence de presse française.

Albert Uderzo

En collaboration avec le scénariste René Goscinny, Uderzo a créé les célèbres bandes dessinées en 1959. Elles sont rapidement devenues un phénomène de masse qui, à ce jour, s’est vendu 335 millions d’exemplaires dans le monde, traduits en 111 langues et dialectes. Son partenaire Goscinny est décédé en 1977 à l’âge de 51 ans. Ensemble, ils ont sorti 24 albums.

Après avoir signé une dizaine d’albums solo, Uderzo a raccroché le pinceau en 2010, succédant à Jean-Yves Ferri en tant que scénariste et Didier Conrad en tant que dessinateur, bien qu’il ait continué à superviser le contenu des bandes dessinées. Le dernier exemplaire créé par lui, “Astérix et Obélix, le livre d’or”, a été publié en 2009, à peine 50 ans après la sortie du premier dessin animé d’Astérix dans le magazine Pilote en 1959. Le premier album, “Astérix, le gaulois”, est sorti en 1961.

Une histoire de film

L’histoire de la résistance des féroces Gaulois contre l’Empire romain a eu de nombreuses adaptations pour le grand écran. Pour commencer, jusqu’à 10 films d’animation tels que “Les douze essais d’Astérix” (1976) et “Astérix: Le secret de la potion magique”“(2018). En action réelle, quatre films ont été tournés, comme” Astérix y Obélix contre César (1999) et “Astérix y Obélix: Misión Cleopatra” (2002), une saga avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et Roberto Benigni.

