Albert Uderzo, dessinateur et créateur d’Astérix, décède à 92 ans

Malheureusement, nous devons commencer la journée avec de mauvaises nouvelles, cette fois, cela a frappé le monde du dessin et être spécifique à la bande dessinée européenne parce que Albert Uderzo, co-créateur du célèbre personnage Astérix et pilier de ce type d’histoire en France est décédé le matin du 24 mars à 92 ans.

Cela a été rapporté par l’agence ., qui a déclaré que le caricaturiste d’origine italienne était décédé d’une crise cardiaque et ils ont dit très clairement que sa mort n’était pas liée à COVID-19 comme beaucoup pourraient penser en ce moment. Albert Uderzo est décédé dans son sommeil à son domicile de Neuilly après une crise cardiaque non liée au coronavirus. Il était extrêmement fatigué depuis quelques semaines “, a expliqué son gendre Bernard de Choisy à la même source.

Albert Uderzo comme nous l’avons dit précédemment, était l’un des noms les plus importants de l’histoire de la bande dessinée française. Dès son jeune âge, il s’est intéressé aux histoires fantastiques et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a décidé qu’il était temps de le prendre au sérieux. Après la fin de la guerre, il s’installe à Paris pour commencer sa carrière de dessinateur, commence à tracer des personnages qui ne sont pas communs comme Flamberge et Clopinard, un petit homme unijambiste qui réussit malgré tout à réussir.

Lors d’un de ses voyages dans le monde, il a rencontré le scénariste René Goscinny en 1951 et ensemble ils ont commencé à travailler dans les bureaux parisiens de la société belge World Press. Là, ils ont montré leurs premières œuvres comme Oumpah-pahMais tout a changé quand en 1959 ils sont devenus rédacteurs en chef (Goscinny) et directeur artistique (Uderzo) d’un nouveau magazine appelé Pilote et où ils présenteraient leur personnage le plus célèbre, Astérix –O Astérix le gaulois-.

Depuis que les Français ont rencontré ce personnage, ils l’ont adoré. C’est pour ça que en 1961, ils ont décidé de lui donner sa propre bande dessinée et six ans plus tard, Albert et René ont décidé qu’ils consacreraient à plein temps à leurs aventuress. Malheureusement Goscinny est décédé en 1977 et Albert Uderzo a dû assumer le rôle de scénariste et de dessinateur jusqu’à sa retraite en 2011. et pour 2013, il a remis le relais à l’écrivain Jean-Yves Ferri et à l’illustrateur Didier Conrad.

Astérix était si populaire en France et dans une grande partie de l’Europe qu’il a été présenté plusieurs fois sur grand écran.Il avait 14 films – le plus récent était Astérix: Le secret de la potion magique de 2018 -. Sans doute avec la mort d’Albert Uderzo une étape entière de la bande dessinée française est terminéeC’était comme si son propre Stan Lee les avait quittés.