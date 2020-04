Album et documentaire Pop Smoke en préparation

Un documentaire sur le défunt Pop Smoke est en préparation.

Dans une interview avec Complexe, le manager de Pop Smoke, Steven Victor, a partagé les plans du projet ainsi qu’un album posthume. “Je travaille vraiment, vraiment dur sur cet album de Pop Smoke. Et je travaille aussi sur un documentaire pour lui. Et sa fondation », a-t-il déclaré.

Dans sa dernière interview éditoriale, réalisée deux semaines avant son décès tragique le 19 février, le MC de 20 ans a mis en lumière le documentaire, qui se concentre sur la scène de forage de Brooklyn et comment il a été injustement pris pour cible par la police.

“Je vais sortir un film ou un documentaire. Je vais faire cette merde sur moi. Parcourez-les où je vivais, où j’étais et pourquoi ils me regardent comme ils le voient », a-t-il déclaré. “Je vais vous montrer pourquoi ils n’aiment pas ça – ce qu’ils n’aiment pas. Voyons si vous avez les mêmes commentaires qu’eux. Voyons si vous souhaitez que je sois banni et que je ne joue pas. J’en doute. Toute cette bonne musique en cours d’enregistrement, et vous voulez la mettre en attente? Vous ne voulez pas que les gens l’entendent? “

En mars, 50 Cent a annoncé son intention de produire l’album posthume de Pop Smoke, tout en faisant appel à de grands noms comme Drake, Post Malone, Roddy Ricch et Chris Brown. Complex a entendu certains des morceaux inédits de Pop lorsqu’ils l’ont interviewé et ont décrit la musique comme des «chansons orientées R&B», dont une qui échantillonne «So Into You» de Tamia.

«J’ai sorti une chanson d’amour. Je parlerai davantage aux dames en 2020 », a déclaré Pop. «Je dois aussi les nourrir. Je ne veux pas faire de chansons pour ni ** comme tout le temps. Il n’y a pas d’argent là-dedans. Vous pensez que je veux aller au spectacle et voir mille ni ** comme? Je pourrais aussi bien être en prison. »

Pop, qui a sorti sa mixtape Meet the Woo 2 en février, travaillait également sur une mixtape conjointe avec Quavo appelée Huncho Woo au moment de sa mort. Ils avaient terminé neuf chansons, mais on ne sait pas si le projet verra le jour.

Pop Smoke a été abattu lors d’une invasion de domicile dans une maison des Hollywood Hills. L’enquête sur son meurtre est en cours.