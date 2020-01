Alejandra Guzmán et Frida Sofía se réconcilient. | Instagram

Apparemment, la belle Adamari López a accompli sa tâche parce que beaucoup attribuent au beau chef d’orchestre le fait que la rockeuse Alejandra Guzmán et sa fille controversée Frida Sofía se sont réconciliées après des dimes et des diretes controversés.

Il a été Enrique GuzmanLe grand-père de Frida, qui a parlé de la situation et a révélé que la mère et la fille ont parlé et fait les passes.

Je suis toujours content qu’ils se portent bien, a déclaré le père d’Alejandra au Daily of NY.

Bien qu’il n’y ait plus de détails sur les faits. Les réseaux sociaux attribuent ce “miracle” à Adamari López, qui a fait couler des larmes à La Guzmán en regardant sa fille dans une vidéo, s’assurant qu’il était prêt à lui parler et à faire le premier pas vers une réconciliation.

Je le comprends car ce n’est pas facile d’être la fille de quelqu’un de célèbre, a commenté Alejandra Guzmán dans cette interview avec López.

L’interprète de La Plaga a déclaré qu’elle vivait de la même manière, que ses parents lui manquaient lors d’événements spéciaux et qu’elle comprend jusqu’à aujourd’hui les sacrifices d’Enrique Guzmán et Silvia Pinal; soulignant qu’il est conscient de la faute qu’il a faite à Frida.

Vous savez que nous devons sortir et chambar. Je suis une rock star depuis 31 ans. J’ai eu des erreurs que je peux reconsidérer, que je peux changer. Si j’ai eu une erreur, elle n’était pas destinée à lui nuire, a-t-il ajouté.

