Alejandra Guzmán répond aux accusations de Frida Sofía

Mexico.- A Alejandra Guzmán le scandale l’a toujours hantée, dès le début de sa carrière et même plus tôt; récemment sa fille Frida sofia Il l’a accusée d’être une mauvaise mère; Cette fois, il a réagi pour démentir les accusations d’un magazine.

Récemment, une publication nationale a révélé que Guzmán aurait donné à Frida Sofía 240 000 pesos par mois pour son entretien et lui aurait fourni un appartement d’une valeur de trois millions et demi de dollars.

Dans ce contexte, Frida a déclaré publiquement sur ses réseaux sociaux que sa mère était dépendante de toutes sortes de drogues et qu’elle était entourée de personnes qui la maltraitaient financièrement et lui fournissaient les substances.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Odalys a-t-elle été licenciée après sa convalescence?

Alejandra Guzmán a décidé de donner sa version à travers un communiqué qu’elle a publié sur ses réseaux sociaux.

“Je suis une personne qui ne cache pas mes erreurs ou mes addictions, qui jour après jour je travaille pour être meilleur et Dieu merci je suis sobre et en bonne santé”, a commencé la chanteuse.

Et il a donné des noms et des prénoms aux accusations, a défendu ses managers.

“… ce qui est spéculé sur l’abus ou le vol est totalement faux, je gère mon argent et je l’ai, personne ne me dort, il ne me donne ni alcool ni drogue, avec eux c’est bien au contraire bien sûr.

Je n’envoie pas d’argent à ma fille, s’il vous plaît, ne dites pas quelque chose qui n’est pas vrai, et vous ne vivez pas dans un appartement de ce prix, je ne paie que les frais d’entretien mensuels où vous vivez et les taxes annuelles du même département, ainsi que la voiture en celui qui déménage, elle s’occupe de sa nourriture et de ses dépenses personnelles, je souhaite juste qu’il se porte bien et qu’il n’y ait plus de différences avec personne, surtout avec ses parents ».

Il a ajouté que le chat qu’ils avaient publié dans ce magazine était faux.

Plus tard, elle a décidé de remercier ses fans pour le soutien avec une vidéo sur son compte Instagram.

npq