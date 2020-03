Alejandra Rubio inculpe Rocío Flores après son inquiétude pour Rocío Carrasco dans ‘Survivientes’

Depuis que Rocío Flores s’est effondré dans ‘2020 Survivors’ parce qu’elle n’avait pas de nouvelles de sa mère après avoir appris l’existence du coronavirus, il y a eu des discussions une grande partie du sujet dans les magazines Telecinco. Son père, Antonio David Flores, a été le premier à penser que Rocío Carrasco devrait envoyer un message à sa fille, mais tout le monde ne pense pas la même chose. De l’autre côté de cette histoire familiale compliquée, Alejandra Rubio a pensé à la question dans «Viva la vida».

Alejandra Rubio dans «Viva la vida»

Las Campos sont des amis très proches de Rocío Carrasco, et en effet, le jeune collaborateur ne soutient pas le comportement de Flores dans l’émission de téléréalité. “Je trouve étonnant qu’après sept ans, qu’il s’est passé beaucoup de choses dont il se serait également soucié de sa mère et il ne l’a pas fait, montez maintenant ce spectacle pour gagner un petit téléviseur et continuer à parler de ce sujet“Alejandra Rubio a déclaré avec insistance. Mais la fille ne s’est pas arrêtée là, et elle a déclaré avec insistance:” Cela peut être une réaction effrayante, mais Je ne crois plus rien“

Le sujet a continué à être discuté et pour cette raison, les autres collaborateurs ont également voulu donner leur avis à ce sujet. D’une part, Aurelio Manzano était d’avis qu’indépendamment du stress qu’il a subi, il ne croit pas que Rocío ait dit quoi que ce soit pour mettre sa mère dans un engagement parce que “elle mieux que quiconque sait qu’elle ne s’est pas manifestée ni ne se manifesteraRubio, pour sa part, voulait préciser que Rocío Carrasco ne devrait pas envoyer de message à sa fille: “Si c’était faux, votre fille sera la première à le savoir. Je pense que ce n’est pas nécessaire, cela n’a pas été fait ces dernières années et cela ne devrait pas être fait maintenantQuand je sors de “Survivors”, je voudrais qu’ils parlent, mais ce n’est pas le moment. “

La critique d’Antonio David Flores

Alejandra Rubio n’a pas manqué l’occasion de commenter Antonio David, qui estime peut-être qu’il est trop intéressé par son ex-femme: “Si son père lui dit que tout va bien, il inclura aussi sa mère car au final ce sont des membres de la famille. Il en sait plus que beaucoup d’entre nous parce qu’il se soucie tellement de la vie de RocíoLes collaborateurs lui ont demandé de préciser ses mots et elle a répondu: “Il obtient toujours des informations d’où il peut et votre film est monté. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies “, a-t-il assuré.

.