Alejandro Fernández réalise son rêve et lance une tournée en Europe

Alejandro Fernández, également connu sous le nom de “Le poulain“Il a annoncé de nouvelles dates pour sa tournée” Made in Mexico “qui sera organisée par L’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada, dans le cadre de leur tournée Made in Mexico, a rapporté Rolling Stone.

Comprend les spectacles qui auront lieu au cours des deux derniers mois de l’année à villes européennes, comme Londres, Paris, Madrid et Barcelone.

La nouvelle visite du «Potrillo» commencera le 22 mai prochain dans la ville de Fresno, en Californie, et apparaîtra dans des villes comme Houston, Laredo et Toronto avant d’atteindre le vieux continent.

Je suis fier d’annoncer les dates de ma tournée mondiale “MADE IN MEXICO” aux USA et au CANADA.

Billets en vente ce VENDREDI 14 FÉVRIER à 09h00, Centro. # AFHeEnEnMexico

Trouvez plus d’informations dans le LIEN suivant! ⬇️https: //t.co/q5vUmGj1r3 pic.twitter.com/XXSMIDSPk5

– Alejandro Fernández (@alexoficial)

11 février 2020

Fernandez va commencer Sa scène européenne dans la ville espagnole de Malaga, le 27 novembre, se poursuivra à travers Tenerife et ajoutera des dates pour Londres et Paris. Il sera également présenté à Bilbao, La Coruña, Madrid et Barcelone.

«Poulain», Il a dit qu’il fier pour présenter les dates qui envisagent des présentations dans des endroits comme l’AT & T de San Antonio, Texas et Mandalay Bay à Las Vegas.

La tournée “Fait au Mexique“Se pose après deux ans de représentation dans différentes parties du monde avec «Briser les frontières», Qui donne son nom à son dernier album studio, qui a été publié le 10 février 2017.

Made in Mexico est la tournée avec laquelle il fera la promotion de l’album du même nom, et qui mettra en vedette interprétations avec Christián Nodal, Jorge Messiah et Elizalde Boy; L’album sera en vente ce vendredi.

Ce superbe album comprend le single “Chevalier“, qui est devenu un favori de beaucoup en Amérique latine et aux États-Unis, leader le listes numériques Radio au Mexique et aux États-Unis.

Tout au long de sa carrière, Alejandro a collaboré avec de nombreux pouvoirs musicaux tels que Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart, Plácido Domingo, Morat et Sebastián Yatra entre autres.

