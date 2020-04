– Alejandro Fernández rend hommage à Joan Sebastian pour l’aider avant COVID-19

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Mexique, 8 avril (EFE) .- Le Mexicain Alejandro Fernández Il a choisi la chanson «Eso y más» pour honorer le regretté chanteur Joan Sebastian pour son anniversaire, et le tout pour une bonne cause: il fera un don du produit de la chanson pour soutenir les musiciens touchés par la pandémie actuelle de coronavirus.

“Ils m’ont parlé du ‘Poète du Peuple’ qui a écrit de belles histoires et maintenant il s’avère qu’il est plus grand avec le temps. Maestro, avec votre permission », explique Fernández avant de commencer à chanter l’une des chansons les plus populaires de Sebastian, né le 8 avril 1951 à Juliantla, dans le sud de l’État de Guerrero, et décédé en 2015.

Ce n’est pas la première fois que Fernández (Mexico, 1971) rend hommage à l’auteur de «Secreto de amor».

Eh bien, depuis la sortie de son album “Made in Mexico”, Fernández a chanté “Eso y más” avec le même message d’introduction dans chacun des concerts qu’il a présentés.

«Ce thème sert d’hymne à ce moment difficile. Nous sommes tous à la maison, isolés et séparés les uns des autres, mais nous restons connectés grâce à ce grand amour qui réside en chacun de nous. J’espère que cette chanson atteindra tous les cœurs pendant cette crise », a déclaré Fernández dans un bulletin.

En outre, la chanson ne sert pas seulement à célébrer la soi-disant Poeta del pueblo, car le produit de ce thème sera reversé aux fondations du Fonds de secours MusiCares COVID-19 aux États-Unis et à Música México COVID-19 au Mexique.

Ce dernier est soutenu par l’Université de Guadalajara Cultura UDG, le Salon international de la musique pour les professionnels (FIMPRO), l’Association mexicaine des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes (AMPROFON), Relatable et Cassette, deux initiatives visant à soutenir les musiciens qu’à ce moment, ils ont cessé leur occupation face à la pandémie de COVID-19 et cherchent des opportunités pour eux.

De plus, El Potrillo n’a cessé de montrer son inquiétude face à la pandémie à laquelle le monde est confronté, puisqu’il a utilisé ses réseaux sociaux pour inciter les gens à rester chez eux pour aplatir la courbe de contagion et prendre toutes les précautions possibles.

Depuis son compte Instagram, Fernández a présenté la chanson avec un message émotionnel: «Nous traverserons les montagnes, les rivières, les vallées pour revoir la lumière du jour tous ensemble, Du point le plus haut du ciel et au cœur de vous tous , Un câlin où que tu sois pour ton anniversaire, Joan ».

