Alejandro Iñárritu trouve son prochain projet de directeur

Cela fait cinq ans que le public a été honoré pour la dernière fois par l’œil attentif du huitième lauréat d’un Oscar Alejandro Iñárritu (Le revenant) sur grand écran et maintenant il semble que l’auteur / réalisateur de 56 ans a commencé à travailler sur un nouveau long métrage inconnu, selon The Film Stage.

Le réalisateur a récemment vu des lieux de dépistage et des tests de caméra à Mexico, y compris le château de Chapultepec dans le centre historique de la ville, avec le directeur de la photographie Bradford Young (Solo: une histoire de Star Wars) et plusieurs acteurs vêtus de tenues des années 90 aux côtés de découpes en carton de politiciens Carlos Salinas de Gortari et José López Portillo.

Discussing Film rapporte également que le concepteur de production Patrice Vermette, qui travaille fréquemment avec Denis Villeneuve, y compris lors de sa prochaine Dune l’adaptation, et que la production devait initialement commencer en avril, mais que les détails sur l’intrigue, le casting ou même si le tournage a été arrêté en raison de la pandémie mondiale.

Iñárritu, dont le dernier projet était le court métrage de réalité virtuelle Carne y Arena, qui a reçu le premier Special Achievement Academy Award en plus de 20 ans de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, est surtout connu pour avoir réalisé le prix du meilleur film Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance), ainsi que les sept nominés Babel, le double nominé Biutiful et dirigé par Leonardo DiCaprio Le revenant, qui a remporté l’acteur son premier Oscar et a été nominé pour 11 autres Oscars, remportant le prix du meilleur réalisateur et de la meilleure photographie.

