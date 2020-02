Alejandro Reyes, fils d’Ivonne Reyes et Pepe Navarro, neuvième candidat confirmé

‘Survivors 2020’ finalise les signatures de cette nouvelle édition déjà annoncée sur toutes les chaînes Mediaset. Ainsi, il a confirmé la continuité des mêmes présentateurs avec Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez, Jordi González et Carlos Sobera devant. À la liste des candidats confirmés, il faut maintenant ajouter un nom de plus: Alejandro, fils d’Ivonne Reyes et Pepe Navarro.

Alejandro, avec sa mère, Ivonne Reyes

La nouvelle, qui a été révélée dans «The Ana Rosa Program», est surprenante car Alejandro Reyes n’a jamais siégé sur un téléviseur et n’est pas un personnage public. Ses débuts dans les médias viendront donc dans “ Survivors 2020 ”, mais sa figure est déjà connue du public, car depuis des années, on se demande qui était le père du fils d’Ivonne Reyes. Une décision de justice a confirmé la paternité de Pepe Navarro, mais l’hôte de «Ce soir, nous traversons le Mississippi» n’a jamais statué sur la question.

Alejandro Reyes, mannequin et étudiant en interprétation, pourrait prétendre à son pas au concours se faire connaître et débuter une carrière à la télévision. Mais les jeunes Il n’est pas le seul fils de parents célèbres qui entrera dans cette édition dans la réalité de la survie, comme Rocío Flores aussi, fille d’Antonio David Flores et Rocío Carrasco. Ce profil n’est pas inconnu, puisque Isa Pantoja, fille d’Isabel Pantoja, a déjà participé et a été finaliste de «Survivors 2015».

Modèle pour Ágatha Ruiz de la Prada

Alejandro, qui a 19 ans et sera l’un des plus jeunes de l’édition, travaille comme mannequin et a défilé pour des figures aussi renommées dans le monde de la mode que Ágatha Ruiz de la Prada à la Fashion Week de New York. Peut-être le jeune homme veut-il se concentrer davantage sur le monde de la télévision avec le début de cette nouvelle étape ou se faire connaître comme mannequin et acteur. À côté de lui, il y a déjà huit autres concurrents confirmés: Albert Barranco, Rocío Flores, Bea Retamal, Ivana Icardi, Nyno Vargas, Vicky Larraz, José Antonio Avilés et Hugo Sierra.

